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    Економіка та фінанси

    Пенсіонерам зменшать виплати: уряд готує рішення

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    Уряд готує зменшення виплат пенсіонерам - Пенсіонерам зменшать виплати: уряд готує рішення
    Уряд готує зменшення виплат пенсіонерам

    На засіданні Кабміну вирішили зменшити розмір виплат для однієї категорії пенсіонерів

    В Україні, крім відтермінування по виплатах 400 гривень пенсіонерам у віці від 75 до 80 років, вирішили урізати суми грошової допомоги ветеранам до 9 травня та змінити правила отримання такої допомоги. Про це повідомляє «Факти».

    Повідомляється, що на засіданні уряду 28 липня вирішили підготувати документ, в якому конкретно вказати, які категорії одержувачів й на які суми можуть розраховувати.

    На сьогодні виплати до 9 травня складають від 3 до 10 мінімальних пенсій (мінімальна пенсія – близько 1,8 тисяч гривень).

    У документі пропонується встановити учасникам війни додаткову виплату в розмірі 35% від прожиткового мінімуму (близько 650 гривень). На таку ж суму можуть розраховувати колишні в'язні концтаборів.

    Вдовам ветеранів пропонують платити 55% від прожиткового мінімуму (близько тисячі гривень).

    Учасникам бойових дій разова допомога буде встановлена в розмірі 85% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на сьогодні це 1575,9 грн.).

    Ветеранам з інвалідністю 1 групи будуть покладені виплати по 255% від прожиткового мінімуму (4,7 тисяч грн.), 2 групи – 225% (4,2 тисячі грн.), 3 групи – 195% (3,6 тисяч грн.).

    Все разові виплати будуть перераховувати разом з пенсією.

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    Теги: економіка уряд пенсія
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    Пенсіонерам зменшать виплати: уряд готує рішення