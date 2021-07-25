Де в Україні платять найбільші пенсії: опублікували дані по регіонах
У Києві платять 5,1 тис. грн, а в Тернопільській області 2,9 тис. грн
В Україні середній розмір пенсії в липні збільшився до 3,7 тис. грн.
У Києві платять 5,1 тис. грн, а в Тернопільській області 2,9 тис. грн. Це вказано у даних Пенсійного фонду, опублікованих на офіційному сайті.
Там опублікували середні пенсії в областях України.
Київ – 5,1 тис. грн;
Чернігівська область – 3,39 тис. грн;
Чернівецька область – 3 тис. грн;
Черкаська область – 3,3 тис. грн;
Хмельницька область – 3,5 тис. грн;
Херсонська область – 3,2 тис. грн;
Харківська область – 3,8 тис. грн;
Тернопільська область – 2,9 тис. грн;
Сумська область – 3,4 тис. грн;
Рівненська область – 3,1 тис. грн;
Полтавська область – 3,7 тис. грн;
Одеська область – 3,6 тис. грн;
Миколаївська область – 3,5 тис. грн;
Львівська область – 3,2 тис. грн;
Луганська область – 4,5 тис. грн;
Кіровоградська область – 3,3 тис. грн;
Київська область – 3,8 тис. грн;
Івано-Франківська область – 3,2 тис. грн;
Запорізька область – 4 тис. грн;
Закарпатська область – 3 тис. грн;
Житомирська область – 3,3 тис. грн;
Донецька область – 4,9 тис. грн;
Дніпропетровська область – 4,2 тис. грн;
Волинська область – 3,1 тис. грн;
Вінницька область – 3,1 тис. грн.
Нагадаємо, в Україні близько 3,3 млн осіб, які працюють неофіційно, не зможуть отримати пенсію в 60 років. Їм доведеться працювати до 63 або 65 років.