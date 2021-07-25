  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Де в Україні платять найбільші пенсії: опублікували дані по регіонах

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Різниця у виплатах по регіонах відчутна - Де в Україні платять найбільші пенсії: опублікували дані по регіонах
    Різниця у виплатах по регіонах відчутна

    У Києві платять 5,1 тис. грн, а в Тернопільській області 2,9 тис. грн

    В Україні середній розмір пенсії в липні збільшився до 3,7 тис. грн.

    У Києві платять 5,1 тис. грн, а в Тернопільській області 2,9 тис. грн. Це вказано у даних Пенсійного фонду, опублікованих на офіційному сайті.

    Там опублікували середні пенсії в областях України.

    Київ – 5,1 тис. грн;

    Чернігівська область – 3,39 тис. грн;

    Чернівецька область – 3 тис. грн;

    Черкаська область – 3,3 тис. грн;

    Хмельницька область – 3,5 тис. грн;

    Херсонська область – 3,2 тис. грн;

    Харківська область – 3,8 тис. грн;

    Тернопільська область – 2,9 тис. грн;

    Сумська область – 3,4 тис. грн;

    Рівненська область – 3,1 тис. грн;

    Полтавська область – 3,7 тис. грн;

    Одеська область – 3,6 тис. грн;

    Миколаївська область – 3,5 тис. грн;

    Львівська область – 3,2 тис. грн;

    Луганська область – 4,5 тис. грн;

    Кіровоградська область – 3,3 тис. грн;

    Київська область – 3,8 тис. грн;

    Івано-Франківська область – 3,2 тис. грн;

    Запорізька область – 4 тис. грн;

    Закарпатська область – 3 тис. грн;

    Житомирська область – 3,3 тис. грн;

    Донецька область – 4,9 тис. грн;

    Дніпропетровська область – 4,2 тис. грн;

    Волинська область – 3,1 тис. грн;

    Вінницька область – 3,1 тис. грн.

    Нагадаємо, в Україні близько 3,3 млн осіб, які працюють неофіційно, не зможуть отримати пенсію в 60 років. Їм доведеться працювати до 63 або 65 років.

    Читайте також:
    Теги: пенсія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Де в Україні платять найбільші пенсії: опублікували дані по регіонах