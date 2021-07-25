Де в Україні платять найбільші пенсії: опублікували дані по регіонах

Різниця у виплатах по регіонах відчутна

У Києві платять 5,1 тис. грн, а в Тернопільській області 2,9 тис. грн

В Україні середній розмір пенсії в липні збільшився до 3,7 тис. грн.

У Києві платять 5,1 тис. грн, а в Тернопільській області 2,9 тис. грн. Це вказано у даних Пенсійного фонду, опублікованих на офіційному сайті.

Там опублікували середні пенсії в областях України.

Київ – 5,1 тис. грн;

Чернігівська область – 3,39 тис. грн;

Чернівецька область – 3 тис. грн;

Черкаська область – 3,3 тис. грн;

Хмельницька область – 3,5 тис. грн;

Херсонська область – 3,2 тис. грн;

Харківська область – 3,8 тис. грн;

Тернопільська область – 2,9 тис. грн;

Сумська область – 3,4 тис. грн;

Рівненська область – 3,1 тис. грн;

Полтавська область – 3,7 тис. грн;

Одеська область – 3,6 тис. грн;

Миколаївська область – 3,5 тис. грн;

Львівська область – 3,2 тис. грн;

Луганська область – 4,5 тис. грн;

Кіровоградська область – 3,3 тис. грн;

Київська область – 3,8 тис. грн;

Івано-Франківська область – 3,2 тис. грн;

Запорізька область – 4 тис. грн;

Закарпатська область – 3 тис. грн;

Житомирська область – 3,3 тис. грн;

Донецька область – 4,9 тис. грн;

Дніпропетровська область – 4,2 тис. грн;

Волинська область – 3,1 тис. грн;

Вінницька область – 3,1 тис. грн.

Нагадаємо, в Україні близько 3,3 млн осіб, які працюють неофіційно, не зможуть отримати пенсію в 60 років. Їм доведеться працювати до 63 або 65 років.

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