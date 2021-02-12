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    Політика

    Закон про Бюро екномічної безпеки передали на підпис президенту

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    На зміну податковій міліції, в Україні невдовзі з'явиться Бюро економічної безпеки - Закон про Бюро екномічної безпеки передали на підпис президенту
    На зміну податковій міліції, в Україні невдовзі з'явиться Бюро економічної безпеки

    Завдання БЕБ зменшити тіньовий бізнес в Україні та збільшити надходження податків та зборів

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон «Про Бюро економічної безпеки України» (№3087-д) і передав його на підпис Президенту.

    Про це інформує пресслужба Апарату Верховної Ради.

    Документом передбачається, що Бюро економічної безпеки буде утворено як центральний орган виконавчої влади, на який покладається протидію правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

    Законом визначаються завдання та повноваження цього органу, контроль за його діяльністю, правовий статус, обов'язки та відповідальність працівників, а також основи співпраці Бюро з іншими установами, підприємствами, організаціями.

    Як зазначається в пояснювальній записці, ухвалення закону посилить ефективність правоохоронних органів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави та її економічної безпеки.

    Це має зменшити тіньовий бізнес в Україні та збільшити надходження податків та зборів, оптимізувати структури правоохоронних органів, матеріально-технічну базу та скоротити загальну кількість працівників, що протидіють злочинності у сфері фінансів.

    9 лютого голова парламенту підписав Закон (проєкт №4090), який встановлює терміни ліквідації податкової міліції у зв’язку зі створенням Бюро економічної безпеки України.

    Раніше, Разумков пояснив, чому не підтримав закриття каналів Медведчука

    Теги: економіка бізнес закон Дмитро Разумков
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