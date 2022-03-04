Дефолт близько: кредитний рейтинг Росії пробив дно

Із Росії масово тікають іноземні компанії

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило суверенний кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті з ВВВ-до CCC-. Такій рівень рейтингу є сигналом, що Росія близька до дефолту, або вже перебуває в дефолті. На даний час РФ є єдиною країною в Європі та Азії з таким рейтингом.

Вчора інше рейтингове агентство Fitch погіршило довгостроковий рейтинг Росії з ВВВ до В. Це нижче, ніж в Ямайки та Руанди. Напередодні міжнародний банк JPMorgan дав прогноз скорого дефолту Росії.

Через блокування резервів центробанку РФ, а також заборони США на операції з мінфіном РФ, Центробанком та фондом національного добробуту Кремль не може гасити свої борги.

У переддефолтному стані перебуває блакитна фішка російського технологічного ринку та важливий елемент в інфраструктурі пропаганди Кремля – компанія яндекс. Вона попередила, що їй не вистачить грошей у випадку вимоги власників облігацій дострокового викупу паперів.

Щодня сотні міжнародних компаній оголошують про припинення роботи в Росії. ЄС, США, Велика Британія та Канада закрили авіапростір для росавіакомпаній. Наразі росіяни можуть бачити світ тільки через ОАЕ та Туреччину. Квитки на ці напрямки виросли в ціні в рази.

Також з ринку пішли три ключові світові виробники авіатехніки: Boeing, Airbus та Embraer. Вони більше не продають літаки окупанту, не поставляють запчастини та не здійснюють сервісне обслуговування літаків.

Окрім фізичної ізоляції, Росія уже зіткнулася з технологічною та фінансовою.

Її міжнародні резерви - заблоковано і країна зараз живе лише з виручки від експорту, який швидко скорочується.

На минулому тижні рейтингова агенція S&P знизило суверенний кредитний рейтинг Росії з ВВВ- до ВВ+ з негативним прогнозом.

Також нагадаємо, що корпорація Cisco залишає російський і білоруський ринки.

4 березня стало відомо, що Microsoft йде із Росії. У компанії оголосили, що припиняють усі продажі продуктів та послуг Microsoft у Росії через напад російської армії на Україну.

Крім того Porsche йде з російського ринку та жертвує мільйон євро для українських біженців.

Тим часом росіяни кинулися в магазини та гребуть товари, на які раніше не дивилися. Оприлюднено фотографії, як закривалася Ikea.

Нагадаємо, понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором. Вийшли та виходять: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Dell, DHL, Ericsson, Ford, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (прощавай Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (за кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle тощо.

А ось Coca-Cola вирішила залишитись у РФ. Тому тепер українські мережі супермаркетів знімають з поличок продукцію Coca-Cola. «Представники можуть зв’язатися з нами і забрати геть всі свої товари, забруднені нелюдяністю і байдужістю!», – заявили в Novus.

Додамо, що 3 березня Канада ввела нові санкції проти Росії.

А ще Велика Британія вдарила санкціями по «Газпрому».

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