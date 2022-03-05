Bloomberg припиняє роботу в Росії

Із РФ піде CNN

Видання Bloomberg тимчасово зупинило свою роботу на території Російської Федерації. Таке рішення також ухвалила редакція CNN. Медіа призупиняють роботу редакцій у Росії. ЗМІ відчувають на собі тиск у висвітленні новин та загалом придушення незалежних видань. Про це пише сайт Bloomberg.

Зокрема, Bloomberg пояснив своє рішення тим, що глава Кремля підписав закон, який криміналізує незалежну новинну інформацію у Росії. Ідентична причина і в CNN.

Редакція прийняла таке рішення після того, як Путін підписав зміни до Кримінального кодексу. Віднині, всім, хто поширює «фейкові новини» про збройні сили Росії або закликає до санкцій проти країни, загрожує 15 років ув’язнення.

«Ми з великим жалем прийняли рішення тимчасово зупини збір новин у Росії. Зміни у Кримінальному кодексі, які, здається, покликані перетворити будь-якого незалежного репортера на злочинця виключно за асоціацією, унеможливлює збереження будь-якої подоби нормальної журналістики всередині країни», – заявив головний редактор Bloomberg Джон Міклетвейт

Раніше через тиск прокуратури припинили свою роботу журналісти радіостанції «Эхо Москвы» і телеканалу «Дождь». Сайти BBC, Deutsche Welle та незалежної новинної групи Meduza у п'ятницю були недоступні. Facebook та Twitter були заблоковані.

Напередодні у Росії перестали працювати сайти деяких видань, серед них – «Медуза», «ВВС», «Радіо Свобода» та Deutsche Welle, які пишуть про війну в Україні.

Учора, 4 березня, в Росії заблоковували Twitter та Facebook.