Samsung припиняє поставки продукції в Росію

Росіянам доведеться обійтися без телефонів та решти техніки компанії

Компанія пожертвує Україні $6 млн

Компанія Samsung заявила, що поставки телефонів, чипів і побутової електроніки в Росію були припинені через вторгнення російських військ в Україну минулого тижня. Про це повідомляє Bloomberg.

Південнокорейський технологічний гігант приєднався до списку компаній, які призупинили поширення своєї продукції на території РФ.

«Ми думаємо про всіх, хто постраждав, і наш пріоритет – забезпечити безпеку всіх наших співробітників і їхніх сімей», – йдеться в заяві Samsung.

Компанія жертвує $6 млн, у тому числі $1 млн на побутову електроніку, на гуманітарну діяльність в Україні.

Зазначимо, що компанії-гіганти, які вийшли і виходять з Росії, це: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Dell, DHL, Ericsson, Форд, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (а це Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (через кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes.

Росію «забанили»: Apple Pay, Amazon, CEX Io, Etsy, Facebook (бан акаунтів медіа РФ), Google Pay, Google Maps, Instagram (блокування пропаганди), Paysera, Samsung pay.

Також в Росії заблокували багато ЗМІ, Facebook і Twitter.

Загалом понад 70 світових компаній йдуть із РФ: список.

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