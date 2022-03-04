Все піде на Росію: фахівці розрахували рух радіаційної хмари в разі аварії на ЗАЕС (карти)

Розрахунки проведено за допомогою європейських систем підтримки прийняття рішень JRODOS та ARGOS

Фахівцями Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки та DSA (Норвегія) здійснено розрахунок моделі поширення та траєкторії руху повітряних мас з промислового майданчика Запорізької АЕС продовж найближчих 9 годин у випадку аварії на ЗАЕС. Про це повідомляється на сторінці науково-технічного центру у Facebook.

За результатами розрахунків, напрямок розповсюдження хмари південно-східний (у бік кордону Росії) до відстані в 1100 км від площадки ЗАЕС. Подальший напрямок руху хмари дещо відрізняється напрямком через відмінності в вихідних даних при моделюванні.

«Дана область отримана шляхом моделювання розповсюдження викиду при одному із сценаріїв важкої аварії з пошкодженням активної зони реактору одного з енергоблоків через втрату охолодження палива та викидом через нещільності контайменту. Розрахунки проведено за допомогою європейських систем підтримки прийняття рішень JRODOS та ARGOS (для розрахунків DSA Норвегія), на базі даних метеорологічного прогнозу на наступні 3 доби», - інформує Державна інспекція ядерного регулювання України.

Нагадаємо, у ніч на 4 березня російські окупанти прорвалися до міста Енергодар і захопили територію найбільшої в Європі атомної електростанції – Запорізької АЕС. Перед тим вони її обстріляли, внаслідок чого відбулося займання будівлі навчально-тренувального центру та прохідної. Через активні бойові дії біля станції пожежники не могли прибути на територію АЕС, проте згодом рятувальників було допущено до місця займання.

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