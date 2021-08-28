Нігерія вперше заробила на нафті

Нафтова держкомпанія Нігерії NNPC отримала перший прибуток за 44 роки

Державна нафтова компанія Нігерії (NNPC) повідомила про перший чистий прибуток (залишок прибутку після вирахування обов'язкових платежів до бюджету країни) за 44 роки. Підприємство заробило 287 мільярдів найр (698 мільйонів доларів) в 2020 році і тепер стане комерційним, пише Bloomberg.

Державна нафтова компанія Нігерії була заснована в столиці країни, Абуджі, в 1977 році для видобутку і продажу сировини в Африці. 26 серпня президент Мухаммаду Бухарі повідомив, що підприємство отримало перший заробіток з моменту відкриття. За його словами, компанія зазнала збитки у 1,7 мільярда найр (4,1 мільйона доларів) в 2019 році і в 803 мільярдів найр (два мільярди доларів) роком раніше.

NNPC вперше опублікувала результати аудиту в 2019 році, після багатьох років роботи в умовах секретності через звинувачення в корупції. Коли президент Бухарі прийшов до влади в 2015 році, він пообіцяв підвищити прозорість діяльності державних корпорацій, в тому числі і нафтової держкомпанії. У серпні він підписав новий Закон про нафтову промисловість (PIA), згідно з яким NNPC буде зареєстрована як комерційно орієнтована організація. Нові правила передбачають, що «компанія виплачує належну частку роялті, зборів, ренти, податків та інших платежів, належних уряду, і що вона повинна виплачувати основну частину свого прибутку у вигляді дивідендів (акціонерам) після утримання 25 відсотків для реінвестування», згідно зі звітом аудиторської фірми KPMG. Як заявив президент Нігерії, NNPC було доручено «публікувати перевірені фінансові відомості відповідно до вимог закону і в якості реалізації наших цілей щодо забезпечення прозорості та підзвітності державних установ».

Керуючий директор NNPC Меле Кьярі повідомив, що з прийняттям закону PIA у приватних осіб з'явилася можливість придбати частку в компанії. До перетворення з державної корпорації в компанію з обмеженою відповідальністю, у NNPC були лише державні акціонери – федеральний уряд, влада штатів і муніципалітетів.

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) нещодавно повідомило, що частка Африки в загальному обсязі глобальних вуглецевих викидів виросте з двох до 4,5 відсотка до 2040 року через зростання населення і економіки. Країнам континенту доведеться витратити мільярди доларів на заводи з переробки нафти, щоб скоротити кількість забруднень. Однак президент Нігерії розповів, що PIA передбачає поступове припинення факельного спалювання газу для сприяння цілям Паризької угоди про зміну клімату. Крім того, глава держави заявив, що закон допоможе країні взяти участь в глобальному енергетичному переході, так як передбачає інвестування в поновлювані джерела енергії.

Нігерія, найбільш густонаселена країна Африки, має чотири нафтопереробні заводи загальною потужністю 445 000 барелів на день. Низька продуктивність цих підприємств робить країну повністю залежною від імпорту бензину, а схеми доплати NNPC за стримування цін на паливо на внутрішньому ринку також обходяться країні в мільярди доларів. Навесні президент обіцяв почати поступове скорочення субсидій і допустити до імпорту палива приватні компанії. Однак на даний момент NNPC продовжує бути єдиним підприємством, які купують нафту за кордоном.