Нафта дорожчатиме. Експерти розповіли, чому

Світові ціни на нафту помітно зросли 27 серпня

На світовому ринку нафти відбулося суттєве зростання її ціни. З початку поточного тижня зростання цін на нафту становить близько 10%, повідомляє Investing.com.

Так, вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 27 серпня становила $71,98 за барель, що на $0,91 перевищує ціну на момент закриття попередньої сесії.

На думку експертів, це значною мірою пов’язано із ослабленням побоювань щодо наслідків коронавірусної хвороби для світового попиту, оскільки владі Китаю вдалося дещо стримати хвилю поширення штаму «дельта».

Ще одним фактором впливу на ринок став тропічний шторм Іда, через якого компанії, що працюють в Мексиканській затоці, вже почали скорочувати видобуток.

Аналітики Goldman Sachs і UBS впевнені, що поступове зростання ціни продовжиться щонайменше до кінця поточного року. До цього часу, світова пропозиція не задовольнятиме попиту.

Нагадаємо, в Україні продовжує дорожчати автомобільний газ – пальне, яке завжди вважалось бюджетним та дозволяло суттєво зекономити на заправці.

Читайте також: