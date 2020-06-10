Росія порахувала, як обвалився експорт її нафти



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Згідно з даними російського мінфіну, середня ціна бареля нафти марки Urals в квітні 2020 року склала $18,2, що в 3,9 рази менше торішніх показників

За підсумками квітня прибуток російських компаній від експорту сирої нафти знизився на 40% у порівнянні з березнем цього року

Експортний продаж російської нафти у квітні впав у понад двічі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчить інформація з сайту російської Федеральної митної служби.

Зазначається, що за підсумками квітня прибуток російських компаній від експорту сирої нафти склав $4,4 мільярда, у порівнянні з березнем він знизилася майже на 40%.

«При цьому фізичний обсяг поставленої за кордон нафти в квітні, навпаки, зріс на п'ять відсотків - до 21,8 мільйона тонн. Зниження прибутків пояснюється різким падінням світових цін на нафту після березневого розриву угоди ОПЕК +», - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними російського мінфіну, середня ціна бареля нафти марки Urals в квітні 2020 року склала $18,2, що в 3,9 рази менше торішніх показників.

Прибуток від експорту нафтопродуктів в квітні знизився в 1,8 рази - до $3,1 мільярда доларів, фізичний обсяг експорту скоротився на 5,5% - до 10,9 мільйона тонн.

Як повідомлялося, ціни на нафту знову падають через зростання запасів у США.

6 червня, ОПЕК, Росія та інші великі нафтовидобувні країни домовилися продовжити рекордне скорочення видобутку нафти до кінця липня.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія і Росія, два найбільших експортера нафти у світі, хочуть продовжити скорочення видобутку на 9,7 млн барелів на добу до липня.