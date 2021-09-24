Експерт спрогнозував, до якого рівня подорожчає нафта

Трейдер пояснив, що на подорожчання нафти впливають ціни на інші енергоносії, зокрема, газ

Світові ціни на нафту найближчим часом можуть перевищити $80 за барель на тлі подорожчання газу. Про це виданню Bloomberg повідомив глава незалежного нафтотрейдера Vitol Group Рассел Харді.

За його прогнозом, цієї зими попит на нафту зросте на 500 тис. барелів на день. Це може підштовхнути країни, що входять в OPEC +, збільшити пропозицію на ринку.

Керівник Vitol припускає, що європейські сховища газу до жовтня виявляться заповненими на 78% від нормального рівня, при тому, що в зимові місяці попит на газ збільшується. «Всі люди стурбовані зниженням запасів. Взимку попит на газ набагато вищий, ніж влітку», – зазначив експерт.

Зниження обсягу газу, що міститься в сховищах, збіглося зі зростанням попиту з боку Пакистану, Бангладеш, Індії та Китаю, які прагнуть використовувати більш «чисте» паливо. Це означає, на думку Харді, що газ залишиться дорогим. Покупці ж, у свою чергу, будуть намагатися купувати для енергетичного сектора або промислових потреб альтернативні види палива, наприклад, зріджений нафтовий газ, вважає глава Vitol.

Харді також зазначає, що зараз попит на нафту все ще на 4 млн барелів на день нижче рівня допандемійного 2019 року, в основному через скорочення авіаперевезень. Однак цей розрив буде скорочуватися і до середини 2022 року попит повернеться на рівень 2019 року.

Зазначимо, що станом на 24 вересня барель нафти Brent з постачанням в листопаді на лондонській біржі ICE коштує приблизно $77,2.

Нагадаємо, нафтогазова компанія Shell домовилася про продаж всіх своїх активів у Пермському басейні американській ConocoPhillips приблизно за $9,5 млрд. Shell має намір відмовитися від нафти і зосередитися на переході до чистої енергії для порятунку планети.

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