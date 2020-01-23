Atlantic Council: будівництво «Північного потоку-2» затягнеться на два роки



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Будівництво газопроводу «Північний потік-2»

«Північний потік-2» дає Росії можливість шантажувати країни Східної Європи, як вона це робила кілька разів в минулому, заявив директор Atlantic Council

Директор Євразійського центру Атлантичної ради США (Atlantic Council) Джон Гербст заявив, що будівництво російського газопроводу «Північний потік-2» затримається на два роки або навіть більше.

Про це він сказав на форумі у Давосі, пише liga.net.

За його словами, цей проєкт дає Росії можливість шантажувати країни Східної Європи, як вона це робила кілька разів в минулому.

Гербст заявив, що найбільші ризики для України в енергетичному секторі, як і раніше, пов'язані з зусиллями Кремля політизувати питання газу, а найбільша можливість - продовжувати реформу в газовому секторі і модернізувати газотранспортну систему.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вважає, що «Північний потік-2» почне працювати в кінці цього року або на початку наступного.

Напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила у Москві, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» має бути доведено до кінця.

Як повідомляв «Главком», швейцарська компанія Allseas не планує відновлювати роботи з будівництва газопроводу «Північний потік-2» після введення американських санкцій.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачено $300 млн допомоги Україні та санкції проти «Північного потоку-2».

Санкції США проти «Північного потоку-2» почали діяти одразу після підписання президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджету на 2020 рік.

21 грудня 2019 року швейцарська компанія Allseas призупинила участь у будівництві газопроводу »Північний потік-2» через санкції США.