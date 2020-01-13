Росія може збільшити транзит газу через Україну через проблеми з «Північним потоком-2»



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«Газпрому» може знадобитися ще близько 32 мільйонів кубометрів на добу потужностей через Україну

Росія може збільшити транзит газу через Україну через проблеми з газопроводом «Північний потік-2». Про це повідомляють росЗМІ.

Рівень відбору за всіма контрактами російської компанії в ЄС, Туреччині та на Балканах становить близько 650 мільйонів кубометрів на добу, і, щоб забезпечити його, «Газпрому» може знадобитися ще близько 32 мільйонів кубометрів в добу потужностей через Україну (близько 11,5 млрд кубометрів в перерахунку на рік).

РосЗМІ пишуть, що представники України та «Нафтогазу» вже заявляли, що розраховують на додаткові обсяги транзиту понад контракту.

У той же час відзначається, що на практиці навряд чи європейські клієнти «Газпрому» будуть мати потребу в піковому рівні відбору протягом тривалого часу: цієї зими в Європі порівняно тепло, а запаси в європейських сховищах знаходяться на рекордному рівні. До того ж на світовому ринку спостерігається суттєвий надлишок зрідженого природного газу, який складає конкуренцію російському.

Як повідомлялося, з початку 2020 року російська компанія «Газпром» різко скоротила постачання газу транзитом через Україну.

Раніше глава компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон повідомив, що у зв'язку із запуском «Турецького потоку» зниження транзиту газу через Україну в цьому році складе близько 15 млрд кубометрів.

Нагадаємо, «Газпром» заплатив «Нафтогазу» майже $3 млрд боргу.