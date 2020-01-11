Меркель в Москві заявила про необхідність добудувати «Північний потік – 2»



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Ангела Меркель та Володимир Путін зустрілися у столиці РФ

Берлін буде продовжувати підтримку проєкту будівництва газопроводу

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що будівництво газопроводу «Північний потік – 2» має бути доведено до кінця

Про це йшлося у заяві Меркель на пресконференції за підсумками переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Ми говорили про проєкт «Північний потік – 2». Цей проект за допомогою нового європейського законодавства легітимізовано. Нам потрібно довести його до кінця. Німеччина та інші європейські країни виграють від «Північного потоку». «Північний потік – 1», звичайно, працює. «Північний потік – 2» ще не готовий. Усі зацікавлені у диверсифікації своїх газових поставок, і вони будуть продовжувати працювати в цьому напрямку, це дуже важливий проєкт», - сказавла Меркель.

За її словами, «Північний потік-2» можна побудувати попри санкції США і Берлін буде продовжувати підтримку цього проєкту.

«Я хочу ще раз підкреслити, що, незважаючи на всі політичні проблеми, ми вважаємо, що екстериторіальні санкції - неправильний шлях і тому ми у подальшому підтримуватимемо цей проект, як ми це робили і в минулому», - заявила вона.

У свою чергу Путін висловив надію, що «Північний потік – 2» буде завершено до кінця поточного року або у першому кварталі 2021 року.

Також президент РФ заявив, що Росія зможе самостійно добудувати будівництво газопроводу «Північний потік – 2», проте терміни його завершення будуть зрушені.

«Ми, безумовно, зможемо добудувати (газопровід - ред.) самостійно, без залучення іноземних партнерів. Питання у термінах. Це - єдине питання, яке постає в зв'язку з цим. Безумовно, закінчення будівництва буде відсунуто на кілька місяців», - заявив Путін.

Як повідомляв «Главком», швейцарська компанія Allseas не планує відновлювати роботи з будівництва газопроводу «Північний потік-2» після введення американських санкцій.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачено $300 млн допомоги Україні та санкції проти «Північного потоку-2».

Санкції США проти «Північного потоку-2» почали діяти одразу після підписання президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджету на 2020 рік.

21 грудня 2019 року швейцарська компанія Allseas призупинила участь у будівництві газопроводу »Північний потік-2» через санкції США.

Джерело: Інтерфакс-Україна