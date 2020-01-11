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    Економіка та фінанси

    Меркель в Москві заявила про необхідність добудувати «Північний потік – 2»

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    Ангела Меркель та Володимир Путін зустрілися у столиці РФ - Меркель в Москві заявила про необхідність добудувати «Північний потік – 2»
    Ангела Меркель та Володимир Путін зустрілися у столиці РФ

    Берлін буде продовжувати підтримку проєкту будівництва газопроводу

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що будівництво газопроводу «Північний потік – 2» має бути доведено до кінця

    Про це йшлося у заяві Меркель на пресконференції за підсумками переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним. 

    «Ми говорили про проєкт «Північний потік – 2». Цей проект за допомогою нового європейського законодавства легітимізовано. Нам потрібно довести його до кінця. Німеччина та інші європейські країни виграють від «Північного потоку». «Північний потік – 1», звичайно, працює. «Північний потік – 2» ще не готовий. Усі зацікавлені у диверсифікації своїх газових поставок, і вони будуть продовжувати працювати в цьому напрямку, це дуже важливий проєкт», - сказавла Меркель.

    За її словами, «Північний потік-2» можна побудувати попри санкції США і Берлін буде продовжувати підтримку цього проєкту.

    «Я хочу ще раз підкреслити, що, незважаючи на всі політичні проблеми, ми вважаємо, що екстериторіальні санкції - неправильний шлях і тому ми у подальшому підтримуватимемо цей проект, як ми це робили і в минулому», - заявила вона.

    У свою чергу Путін висловив надію, що «Північний потік – 2» буде завершено до кінця поточного року або у першому кварталі 2021 року.

    Також президент РФ заявив, що Росія зможе самостійно добудувати будівництво газопроводу «Північний потік – 2», проте терміни його завершення будуть зрушені.

    «Ми, безумовно, зможемо добудувати (газопровід - ред.) самостійно, без залучення іноземних партнерів. Питання у термінах. Це - єдине питання, яке постає в зв'язку з цим. Безумовно, закінчення будівництва буде відсунуто на кілька місяців», - заявив Путін.

    Як повідомляв «Главком», швейцарська компанія Allseas не планує відновлювати роботи з будівництва газопроводу «Північний потік-2» після введення американських санкцій.

    Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачено $300 млн допомоги Україні та санкції проти «Північного потоку-2».

    Санкції США проти «Північного потоку-2» почали діяти одразу після підписання президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджету на 2020 рік.

    21 грудня 2019 року швейцарська компанія Allseas призупинила участь у будівництві газопроводу »Північний потік-2» через санкції США.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Росія енергетика США газ Німеччина санкції Ангела Меркель Путін будівництво президент Північний потік-2
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