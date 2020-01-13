В Австрії назвали «неприйнятними» санкції США проти «Північного потоку-2»



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«Північний потік-2» покликаний сприяти диверсифікації енергопостачання, переконують у Відні

На переконання глави МЗС Австрії, «гарантовано, що «Північний потік-2» не зачіпає інтереси України»

Австрія відкидає екстериторіальний ефект санкцій США проти російського проєкту газопроводу «Північний потік-2».

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг в інтерв’ю австрійській газеті Die Presse.

«Ми відкидаємо екстериторіальний ефект санкцій. Це неприйнятно», - заявив австрійський міністр, коментуючи введені Сполученими Штатами санкції проти фірм, які беруть участь у будівництві «Північного потоку-2» дном Балтійського моря в обхід України.

На переконання Шалленберга, американські санкції залучені «не проти того проєкту», оскільки «Північний потік-2» покликаний «сприяти диверсифікації енергопостачання».

«Гарантовано, що «Північний потік-2» не зачіпає інтереси України. Американці не приховували, що виступають проти «Північний потік-2» з міркувань економічної політики», - заявив глава МЗС Австрії.

Коментуючи твердження про те, що США хочуть продавати свій зріджений газ, Шалленберг заявив, що «Європа має інші інтереси».

За його словами, Європа та США «належать до однієї сім’ї цінностей», але не можна жити, використовуючи методи, як 30 років тому:

«Світ став багатополярним. У власних інтересах ЄС краще зважити свої можливості – від торгівлі та оборони до політики розвитку».

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вважає, що «Північний потік-2» почне працювати в кінці цього року або на початку наступного.

Напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила у Москві, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» має бути доведено до кінця.

Як повідомляв «Главком», швейцарська компанія Allseas не планує відновлювати роботи з будівництва газопроводу «Північний потік-2» після введення американських санкцій.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачено $300 млн допомоги Україні та санкції проти «Північного потоку-2».

Санкції США проти «Північного потоку-2» почали діяти одразу після підписання президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджету на 2020 рік.

21 грудня 2019 року швейцарська компанія Allseas призупинила участь у будівництві газопроводу »Північний потік-2» через санкції США.

Джерело: Укрінформ