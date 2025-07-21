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Балансуючий ринок потопає в боргах – Центр Разумкова

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Балансуючий ринок потопає в боргах – Центр Разумкова
Близько 40 млрд боргів має Україна на ринку електроенергії
фото: depositphotos.com

Борги на балансуючому ринку паралізують систему – Омельченко

Системна заборгованість на ринку електроенергії досягла критичних масштабів і становить одну з ключових загроз для галузі. Таку оцінку ситуації дав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. 

«Вирішити проблему боргів на ринку, тому що ви знаєте, у нас величезні проблеми з боргами, близько 40 млрд на сьогодні», – зазначив Омельченко.

За його словами, особливу тривогу викликає ситуація з неплатниками, які фактично захищені від відключення через свій статус.

«На балансуючому ринку 2/3 підприємств, вони внесені до переліку тих підприємств, які не можна обмежувати в електроенергії, і вони не платять собі. Хоча ці підприємства, 2/3 з них, взагалі не відносяться до військової тематики чи безпекової», – наголосив експерт.

На його думку, така ситуація створює підґрунтя для зловживань і потребує перегляду політики в цьому напрямі: «Треба, мабуть, подумати, як скоротити перелік цих підприємств, щоб вони не зловживали своїм статусом».

Нагадаємо, експерти та учасники ринку неодноразово заявляли, що без системних змін ринок електроенергії ризикує ще глибше зануритися в боргову кризу, яка вже сьогодні підриває стабільність енергосистеми України.

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Теги: ринок борг енергетика Україна

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