Балансуючий ринок потопає в боргах – Центр Разумкова
Борги на балансуючому ринку паралізують систему – Омельченко
Системна заборгованість на ринку електроенергії досягла критичних масштабів і становить одну з ключових загроз для галузі. Таку оцінку ситуації дав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
«Вирішити проблему боргів на ринку, тому що ви знаєте, у нас величезні проблеми з боргами, близько 40 млрд на сьогодні», – зазначив Омельченко.
За його словами, особливу тривогу викликає ситуація з неплатниками, які фактично захищені від відключення через свій статус.
«На балансуючому ринку 2/3 підприємств, вони внесені до переліку тих підприємств, які не можна обмежувати в електроенергії, і вони не платять собі. Хоча ці підприємства, 2/3 з них, взагалі не відносяться до військової тематики чи безпекової», – наголосив експерт.
На його думку, така ситуація створює підґрунтя для зловживань і потребує перегляду політики в цьому напрямі: «Треба, мабуть, подумати, як скоротити перелік цих підприємств, щоб вони не зловживали своїм статусом».
Нагадаємо, експерти та учасники ринку неодноразово заявляли, що без системних змін ринок електроенергії ризикує ще глибше зануритися в боргову кризу, яка вже сьогодні підриває стабільність енергосистеми України.