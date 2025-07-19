За півроку ДТЕК інвестував 4 млрд грн у ремонти ТЕС

Компанія вже виконала значний обсяг робіт з ремонтів, але ще залишається багато роботи з відновлення

За пів року ДТЕК інвестував у ремонти ТЕС більше, ніж за увесь 2024 рік

У першому півріччі 2025 року компанія ДТЕК інвестувала близько 4 млрд грн у ремонти та відновлення теплоелектростанцій. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«У першій половині 2025 року ДТЕК «Енерго» інвестував вже близько 4 мільярдів гривень у ремонти та відновлення теплоелектростанцій, пошкоджених внаслідок масованих атак. Це – більше, ніж за весь 2024 рік», – йдеться в ньому.

Зазначається, що компанія вже виконала значний обсяг робіт з ремонтів, але ще залишається багато роботи з відновлення.

«Наші енергетики відновлюють не лише обладнання, а й впевненість у подальшому надійному функціонуванні теплової генерації та енергосистеми загалом. Електрика – це основа всього, і ми робимо все можливе, щоб її вистачало навіть у найтяжчі моменти», – зазначає генеральний директор ДТЕК «Енерго» Олександр Фоменко.

Нагадаємо, у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова спрямував 3,6 млрд грн – на відновлення ТЕС і 7,5 млрд грн – на підтримку українського вуглевидобутку.