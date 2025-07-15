Виробники вина та сиру із Франції бояться мит Трампа

Французькі виробники сиру та вина попередили про проблеми через мита Трампа

Reuters: Французькі виробники вина та сиру кажуть, що американські тарифи сильно вдарять по країні

Мита у розмірі 30% стануть катастрофою для французької харчової промисловості, стверджують французькі виробники вина та сиру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Президент Національної асоціації харчової промисловості (ANIA) Жан-Франсуа Луазо розповів про «катастрофу», а директор Асоціації виробників молочної продукції (FNIL) Франсуа Ксав'є Юар заявив: «Це справжній шок для виробників молока та сиру – для нас це важливий ринок».

«Це нова ситуація, до якої нам доведеться звикнути», – сказав Юар, маючи на увазі зміну правил та різке зростання торгової напруги. Юар також зазначив, що сектору, можливо, доведеться переглянути свою стратегію щодо ринків, на яких він працює.

Французький молочний сектор експортує майже половину своєї продукції, у тому числі до США, і ризикує втратити річний продаж на сотні мільйонів євро, враховуючи що сектор продає у США молочних продуктів на суму 350 млн євро щороку. Французькі виробники продуктів харчування побоюються, що додаткові імпортні мита можуть зробити їхню продукцію недоступною для американських покупців, які постраждали від інфляції.

«Такі продукти як вино, зокрема, споживаються для задоволення. Якщо у вас менше грошей, ви можете відмовитися від їхньої покупки», – вважає Яннік Фіаліп, президент CNPA – асоціації, що просуває експорт французьких продуктів харчування.

«Ми будемо менш конкурентоспроможними», – додав Фіаліп, додавши, що зниження курсу долара щодо євро вже почало чинити тиск на експорт до США.

Нагадаємо, ЄС має намір ввести мита на літаки, автомобілі та бурбон зі США.Євросоюз затвердив другий список мит у відповідь на американські товари вартістю 72 млрд євро.