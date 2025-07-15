Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Виробники вина та сиру із Франції бояться мит Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Виробники вина та сиру із Франції бояться мит Трампа
Французькі виробники сиру та вина попередили про проблеми через мита Трампа
фото: Euronews

Reuters: Французькі виробники вина та сиру кажуть, що американські тарифи сильно вдарять по країні

Мита у розмірі 30% стануть катастрофою для французької харчової промисловості, стверджують французькі виробники вина та сиру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Президент Національної асоціації харчової промисловості (ANIA) Жан-Франсуа Луазо розповів про «катастрофу», а директор Асоціації виробників молочної продукції (FNIL) Франсуа Ксав'є Юар заявив: «Це справжній шок для виробників молока та сиру – для нас це важливий ринок».

«Це нова ситуація, до якої нам доведеться звикнути», – сказав Юар, маючи на увазі зміну правил та різке зростання торгової напруги. Юар також зазначив, що сектору, можливо, доведеться переглянути свою стратегію щодо ринків, на яких він працює.

Французький молочний сектор експортує майже половину своєї продукції, у тому числі до США, і ризикує втратити річний продаж на сотні мільйонів євро, враховуючи що сектор продає у США молочних продуктів на суму 350 млн євро щороку. Французькі виробники продуктів харчування побоюються, що додаткові імпортні мита можуть зробити їхню продукцію недоступною для американських покупців, які постраждали від інфляції.

«Такі продукти як вино, зокрема, споживаються для задоволення. Якщо у вас менше грошей, ви можете відмовитися від їхньої покупки», – вважає Яннік Фіаліп, президент CNPA – асоціації, що просуває експорт французьких продуктів харчування.

«Ми будемо менш конкурентоспроможними», – додав Фіаліп, додавши, що зниження курсу долара щодо євро вже почало чинити тиск на експорт до США.

Нагадаємо, ЄС має намір ввести мита на літаки, автомобілі та бурбон зі США.Євросоюз затвердив другий список мит у відповідь на американські товари вартістю 72 млрд євро.

Читайте також:

Теги: вино Франція продукти ринок імпорт тарифи США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп
Саміт НАТО в Гаазі. Підсумки
26 червня, 08:03
Опитування зафіксувало падіння рейтингу Трампа
Рівень схвалення Трампа рекордно знизився після ударів по Ірану
24 червня, 04:53
Гавриков є гравцем команди НХЛ «Лос-Анджелес Кінгс»
Російський хокеїст поскаржився на проблему з безхатьками у Лос-Анджелесі
21 червня, 10:59
Трамп зробив заяву про БРІКС
Трамп пригрозив додатковими митами країнам, які підтримують політику БРІКС
7 липня, 09:14
Річка Сан-Габріель, що розлилася в Джорджтауні, штат Техас
Повінь у Техасі: кількість загиблих перевищила 100, серед них – 28 дітей
8 липня, 08:10
Плани розгортання військ з ЄС в Україні було відхилено на останніх переговорах «коаліції охочих»
Британія та Євросоюз відклали плани щодо відправки військ до України
9 липня, 09:13
Від мит на горілку до готелю в Москві. Мережа іронічно припустила, що Трамп скаже Росії
Від мит на горілку до готелю в Москві. Мережа іронічно припустила, що Трамп скаже Росії
12 липня, 02:51
Європейський Союз і Мексика – це одні з найбільших торговельних партнерів США
Трамп оголосив про нові мита для ЄС і Мексики
12 липня, 17:50
Трамп заявив, що Путін «обдурив багатьох людей»
Трамп заявив, що Путін «обдурив багатьох людей»
Вчора, 19:31

Економіка

Виробники вина та сиру із Франції бояться мит Трампа
Виробники вина та сиру із Франції бояться мит Трампа
Путін доводить Росію до економічної прірви – голова МЗС Чехії
Путін доводить Росію до економічної прірви – голова МЗС Чехії
Росіяни забрали з банків шалену суму грошей
Росіяни забрали з банків шалену суму грошей
50 днів від Трампа для Путіна: як відреагували ціни на нафту
50 днів від Трампа для Путіна: як відреагували ціни на нафту
Китай відреагував на нові тарифні погрози Трампа
Китай відреагував на нові тарифні погрози Трампа
Як мита Трампа вплинули на економіку головного суперника США: дані Reuters
Як мита Трампа вплинули на економіку головного суперника США: дані Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2025
14K
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4940
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
4157
У Києві діяли кол-центри, що обкрадали українців і прославляли Путіна. Прокуратура провела обшуки
3872
З українських прилавків зникає популярна риба

Новини

День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Сьогодні, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
13 липня, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 липня, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua