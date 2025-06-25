Прайс-кепи втратили сенс і мають бути скасовані – представниця Української вітроенергетичної асоціації

Енергетичне співтовариство звертало увагу України на невиконання зобов’язань щодо демонтажу цінових обмежень

Україна досі не позбулася тимчасових цінових обмежень в електроенергетиці, введених ще у 2019 році. Про це заявила Ольга Савченко, партнерка юридичної компанії «Альтело» та голова правового комітету Української вітроенергетичної асоціації.

За її словами, ці обмеження запроваджувались як перехідне рішення до запровадження нового ринку електроенергії: «Я згадаю, що дане обмеження вводилося при переході на нову модель ринку з 1 липня 2019 року… і це обмеження було тимчасове для того, аби створити нормальні адекватні умови для цього перехідного періоду».

Втім, «по прайс-кепах не можна все списувати лише на воєнний стан», вважає експертка.

Адже обмеження діяли і в умовах мирного часу – майже три роки до повномасштабного вторгнення – та не переглядалися належним чином.

«Вони вже якраз стали зростати під час війни,коли стало очевидно, що ринок не виживе при тій лімітації ціни, яка була», – зауважила Савченко.

Вона наголосила, що постійна присутність прайс-кепів суперечить європейському законодавству.

«Ці заходи повинні бути обґрунтовані, вони повинні дуже виважено і з дуже необхідним обґрунтуванням обмежувати конкуренцію, обмежувати ринок і вони повинні закінчуватися. У нас цього немає», – підкреслила вона.

Також, за словами юристки, Energy Community неодноразово звертало увагу України на невиконання зобов’язань щодо демонтажу

цінових обмежень: «Постійно Energy Community… вказує на те, що добре, що ці прайс-кепи трошечки переглядаються і підвищуються, але їх не має бути, це справді порушення наших зобов’язань і це спотворення ринку».

Раніше голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський заявив, що чинна система цінових обмежень (прайс-кепів) на ринку електроенергії стримує розвиток промислових сонячних електростанцій і знижує інвестиційну привабливість галузі.