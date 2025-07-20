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У російських магазинах продають яблука з Північної Кореї – FT

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У російських магазинах продають яблука з Північної Кореї – FT
Виробники продукції з КНДР від варення та ковбас до пива та акордеонів зареєстрували торгові марки у Росії
фото: ft.com

Поглиблена комерційна співпраця між Росією та Північною Кореєю розширюється

Яблука КНДР почали з'являтися на полицях російських супермаркетів. Експортери з Північної Кореї планують вийти на російський ринок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Поглиблена комерційна співпраця між Росією та Північною Кореєю розширюється та виходить за межі військової підтримки Пхеньяном повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Це сталося через рік після того, як диктатори Володимир Путін та Кім Чен Ин уклали договір про нове стратегічне партнерство.

Financial Times зазначає, що останніми місяцями північнокорейські рибальські човни зайшли у води біля далекосхідного узбережжя Росії, а виробники продукції з КНДР від варення та ковбас до пива та акордеонів зареєстрували торгові марки у федеральній службі інтелектуальної власності Росії.

РФ також будує автомобільний міст через річку Тюмень вздовж сухопутного кордону з КНДР вартістю 100 млн доларів. Крім того, розробляються плани щодо відновлення залізничного сполучення між Москвою та Пхеньяном довжиною 10 тисяч км.

Протягом минулого року керівники північнокорейських університетів зустрічалися зі своїми російськими колегами у Владивостоці, північнокорейські спортсмени змагалися в Росії, а російські театральні трупи виступали в Пхеньяні.

Нагадаємо, Північна Корея значно поліпшила можливості своєї армії після шести місяців бойових дій в Україні. Згідно з оцінкою української розвідки, північнокорейська армія вдосконалила точність своїх балістичних ракет, розробила можливості ведення війни за допомогою дронів і прискорила виробництво сучасної зброї за допомогою провідних російських вчених.

Як повідомлялося, Північна Корея продовжує активно постачати Росії артилерійські снаряди для підтримки війни проти України. За даними військових розвідувальних служб Південної Кореї, КНДР передала РФ понад 12 млн пострілів калібру 152 мм.

До слова, очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, який прибув до Північної Кореї в рамках офіційного візиту, натякнув на можливу участь військ цієї країни у подальших бойових діях у війні проти України.

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Теги: росія ринок Північна Корея

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