Мінсоцполітики повідомило, яку суму держава заборгувала пенсіонерам за рішеннями судів

Борг держави за судовими рішеннями щодо пенсій сягнув десятків млрд грн через законодавчі колізії

Заборгованість держави за рішеннями судів щодо пенсійних виплат становить майже 85 млрд грн. Ця тема роками викликала значні запитання та напругу, а кількість таких судових рішень за останні п'ять років зросла у понад 26 разів, сягнувши 758 тис. Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак, пише «Главком».

За словами Марчак, стрімке зростання кількості судових рішень та, відповідно, суми заборгованості, є наслідком кількох факторів, зокрема законодавчої колізії, неоднорідної судової практики, а також різних інтерпретацій судів.

«Більшу половину суми, присудженої за рішеннями судів, держава вже виплатила», – зазначила Марчак.

Як підкреслює перша заступниця міністра, історично склалося, що держава забезпечувала поточні виплати за рішеннями судів, тобто одразу перераховувала розмір пенсії відповідно до судового рішення. Однак нараховані судами суми доплат за минулі періоди ставали у чергу. Цей механізм призвів до накопичення значного боргу за минулі періоди.

Нагадаємо, станом на 1 липня середня пенсія в Україні зросла до 6 410 грн, утім, понад половина пенсіонерів досі отримує менш як 5 тис. грн, що є нижчим від фактичного прожиткового мінімуму.

За даними Пенсійного фонду України, на 1 липня 2025 року середня пенсія в Україні склала 6 410,2 грн. У порівнянні із 1 квітня 2025 року середня пенсія збільшилась на 1,1%, тобто на 69 грн, а у порівнянні із аналогічним періодом минулого року – на 10,2% тобто на 593,6 грн.

До слова, в Україні налічується 145,2 тис. військових пенсіонерів призовного віку, які не працюють, не мають інвалідності і не служать у війську.

За даними Міністерства соціальної політики, в Україні налічується 635,8 тис. колишніх військових та силовиків, що отримують пенсію за вислугу років. Середній вік виходу – 51 рік. Серед таких спецпенсіонерів є близько 145,2 тис. чоловіків призовного віку, що не служать у війську.