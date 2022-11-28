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Бельгія надасть Україні ще €150 тис.: на що підуть кошти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Бельгія надасть Україні ще €150 тис.: на що підуть кошти
Брюссель долучився до гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine
Офіс президента

Домовленостей країни досягли під час візиту до Києва міністерки закордонних справ Бельгії

Україна отримає від Бельгії €150 тис. допомоги для культурної сфери. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Зазначається, що домовленостей сторони досягли під час візиту до Києва міністерки закордонних справ, європейських справ і зовнішньої торгівлі та федеральних установ культури Бельгії Аджеї Лябіб.

«Ми домовилися про важливу співпрацю: українські сезони культури в Бельгії, постачання генераторів нашим закладам та медіа для зими, поширення заборони російської пропаганди, допомогу в збереженні української культурної спадщини та допомогу на 150 тисяч євро культурній сфері», – повідомив глава міністерства Олександр Ткаченко.

Крім того, Брюссель надасть нову гуманітарну та військову допомогу Україні й долучився до гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.

Раніше повідомлялося, що Бельгія надасть Україні мобільні лабораторії та підводні безпілотники. Дві мобільні лабораторії можуть бути доставлені в Україну протягом трьох тижнів. Вони можуть бути розгорнуті поблизу місця, де може трапитися хімічний, бактеріологічний, радіологічний або ядерний інцидент.

26 листопада президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо, який перебуває в нашій країні з робочим візитом. Співрозмовники докладно обговорили взаємодію двох держав в ООН, у структурах Європейського Союзу та на інших міжнародних майданчиках.

Теги: Бельгія війна росія окупанти Україна

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