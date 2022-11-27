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Прем’єр-міністр Бельгії відвідав Бучу і Бородянку (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прем’єр-міністр Бельгії відвідав Бучу і Бородянку (фото)
фото: Олексій Кулеба/Телеграм

Голова бельгійського уряду наголосив, що захоплюється стійкістю та волею українців

Сьогодні, 27 листопада, Київщину відвідав прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Голова бельгійського уряду наголосив, що захоплюється стійкістю та волею українців. «Відвідали місце масового  поховання людей, яких вбили та закатували росіяни, біля храму Святого Апостола Андрія Первозванного в Бучі. Також побували в селищі Бородянка, що після російської окупації майже повністю зруйноване», – написав Кулеба.

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Голова ОВА висловив вдячність країні-союзниці за підтримку та допомогу Україні в часи війни.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо 26 листопада прибув до Києва. Політик зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше також прем'єр-міністр Польщі прибув до Києва та вшанував жертв Голодоморів.

Теги: війна Київщина Бельгія

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