Уряд Бельгії попередив, що у країні можуть початися відключення світла

У Бельгії можуть початися перебої з електропостачанням

Уряд Бельгії наполягає на загальноєвропейському обмеженні цін на електроенергію

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо попередив, що у країні можуть початися перебої з електропостачанням, через обмеження цін на електроенергію яке вимагається опозицією. Про це повідомляє Reuters.

Уряд Бельгії наполягає на загальноєвропейському обмеженні цін на електроенергію з березня, але поки немає єдиного підходу до боротьби зі стрімким зростанням витрат на енергію на континенті.

За словами прем'єра, така вимога опозиції може призвести до продажу електроенергії на інших ринках і відключень її в країні.

«Якби ми обмежили ціни на електроенергію в Бельгії, вона б продавалася в сусідніх країнах, де ціни не були б на тому ж рівні. Є ризик знеструмлення, оскільки електроенергію продавали б в іншому місці», – сказав Де Кроо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бельгія має намір направити в Україну більше зброї та активізувати зусилля щодо розмінування.

Додамо, Бельгія виділяла 8 млн. євро на невійськові потреби Збройних сил України. Також Бельгія планувала закупити до 30 нових гелікоптерів через війну в Україні.