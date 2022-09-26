Блінкен анонсував надання Україні ще 457 млн доларів: на що підуть кошти

Наразі невідомо, коли саме Україна отримає від США 457 млн доларів допомоги

США нададуть Україні кошти в якості допомоги галузі цивільної безпеки

Сполучені Штати Америки виділять додаткові 457,5 млн дол. на допомогу українським правоохоронним відомствам та органам кримінального судочинства. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter.

«Сполучені Штати нададуть додатково 457,5 млн доларів в якості допомоги галузі цивільної безпеки для порятунку життів та зміцнення потенціалу українських правоохоронних органів і партнерів в галузі кримінального правосуддя. Ми поділяємо їхню прихильність демократичній, незалежній і суверенній Україні», – йдеться у повідомленні.

Проте наразі невідомо, коли саме Україна отримає допомогу.

Раніше повідомлялося, що Державний департамент США затвердив виділення 89 млн доларів на підготовку саперів, які будуть розміновувати Україну.

Нещодавно стало відомо, що Україна отримала від США зенітно-ракетний комплекс Nasams.