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Блінкен анонсував надання Україні ще 457 млн доларів: на що підуть кошти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Блінкен анонсував надання Україні ще 457 млн доларів: на що підуть кошти
Наразі невідомо, коли саме Україна отримає від США 457 млн доларів допомоги
фото ілюстративне

США нададуть Україні кошти в якості допомоги галузі цивільної безпеки

Сполучені Штати Америки виділять додаткові 457,5 млн дол. на допомогу українським правоохоронним відомствам та органам кримінального судочинства. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter.

«Сполучені Штати нададуть додатково 457,5 млн доларів в якості допомоги галузі цивільної безпеки для порятунку життів та зміцнення потенціалу українських правоохоронних органів і партнерів в галузі кримінального правосуддя. Ми поділяємо їхню прихильність демократичній, незалежній і суверенній Україні», – йдеться у повідомленні.

Проте наразі невідомо, коли саме Україна отримає допомогу.

Блінкен анонсував надання Україні ще 457 млн доларів: на що підуть кошти фото 1

Раніше повідомлялося, що Державний департамент США затвердив виділення 89 млн доларів на підготовку саперів, які будуть розміновувати Україну.

Нещодавно стало відомо, що Україна отримала від США зенітно-ракетний комплекс Nasams.

Теги: США Україна війна

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