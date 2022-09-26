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Наслідки будуть жахливими. У США є план дій, якщо Кремль застосує ядерну зброю

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Наслідки будуть жахливими. У США є план дій, якщо Кремль застосує ядерну зброю
Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Росію про наслідки застосування ядерної зброї
фото з відкритих джерел

Білий дім вважає, що у Путіна є чіткий вихід з війни

Сполучені Штати Америки мають чіткий план дій у разі застосування Росією ядерної зброї. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CBSNews.

«Ми дуже чітко говорили з росіянами публічно і приватно, щоб вони припинили базікати про ядерну зброю», – сказав посадовець.

На запитання, чи Білий дім контактував із Кремлем щодо загрози ядерної війни, Блінкен відповів: «Так. Дуже важливо, щоб Москва почула від нас і дізналася від нас, що наслідки будуть жахливими. І ми дуже чітко дали це зрозуміти».

«У Путіна є чіткий вихід з війни, яку він розпочав, - це покласти їй край. Якщо Росія припинить воювати – закінчиться війна, якщо припинить Україна – закінчиться Україна».

Блінкен відмовився поділитися подробицями стосовно того, яким чином Вашингтон зреагує на застосування ядерної зброї. Однак наголосив, що в адміністрації США є план.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що США на дуже високому рівні повідомили Кремлю, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, що Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть рішуче.

Президент Володимир Зеленський не вважає, що президент РФ Володимир Путін блефує, коли погрожує ядерною зброєю.

Читайте також: Ядерна зброя проти України? США у приватному порядку попередили Путіна

Теги: росія США війна путін ядерна зброя Україна

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