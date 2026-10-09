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Блокада портів і зупинка металургії тиснуть на курс валют: долар може зрости – Forbes

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Блокада портів і зупинка металургії тиснуть на курс валют: долар може зрости – Forbes
Через блокування портів Україна втратила значну частину можливостей для експорту металопродукції та інших товарів
фото: depositphotos.com

Менше експорту – більше тиску на курс: аналітики очікують долар до 45,5–46,6 грн вже у кінці року – Forbes

Офіційний курс долара вже вперше перевищив 45 грн. За прогнозами банків та інвесткомпаній, наприкінці року він може перебувати в діапазоні 45,5–46,6 грн/$. Одними з ключових причин погіршення торговельного балансу та зростання попиту на валюту стало блокування Росією морських портів і фактична зупинка української металургії стали. На цьому тлі аналітики, опитані Forbes Ukraine, очікують подальшого поступового ослаблення гривні до кінця року. 

Український валютний ринок на початку тижня видав одразу дві гучні новини: вперше в історії офіційний курс долара перетнув позначку у 45 грн, натомість курс євро впав до мінімуму за пів року. Для утримання валютного ринку Національний банк змушений суттєво нарощувати інтервенції. У вересні НБУ продав із резервів рекордні $5,5 млрд. За дев’ять місяців 2026 року загальний обсяг інтервенцій сягнув $38,5 млрд проти $26 млрд за аналогічний період минулого року.

Одним із головних факторів тиску на валютний ринок аналітики називають різке скорочення морського експорту і практично повну зупинку металургійної галузі. Через блокування портів Україна втратила значну частину можливостей для експорту металопродукції та інших товарів. Це означає менші валютні надходження від експортерів і, відповідно, меншу пропозицію валюти на внутрішньому ринку.

Паралельно зупинка металургійних підприємств додатково скорочує експортну виручку. Галузь традиційно була одним із великих джерел валютних надходжень, тому її зупинка посилює торговельний дефіцит.

Ще одним фактором зростання попиту на валюту є збільшення імпорту: значна частина міжнародного фінансування спрямовується на внутрішні оборонні замовлення, але українські компанії при цьому змушені імпортувати компоненти для виробництва зброї та боєприпасів.

Втім, аналітики не очікують різкого обвалу гривні. Значні обсяги зовнішньої фінансової допомоги мають дозволити НБУ підтримувати резерви і згладжувати коливання курсу навіть за умов великого торговельного дефіциту. У «Райффайзен Банку» прогнозують курс 46,6 грн/$ на кінець року, в ICU – 45,8 грн/$, у Concorde Capital – 45,5 грн/$.

Таким чином, одним із ключових ризиків для гривні до кінця року залишається скорочення валютної виручки через блокаду портів і кризу металургії. Чим довше зберігатимуться обмеження морського експорту та простаї великих промислових підприємств, тим більшим залишатиметься навантаження на валютний ринок і резерви НБУ.

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Теги: ринок фінансування Україна блокування металургія

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