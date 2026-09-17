Нацбанк підвищив облікову ставку до 16%: що це означає

Облікова ставка є одним із головних інструментів НБУ для впливу на вартість грошей в економіці

Регулятор намагається стримати інфляцію та зробити гривневі заощадження привабливішими для українців

Національний банк України підвищив облікову ставку з 15,5% до 16% річних. Рішення Правління НБУ пов'язане зі стійким ціновим тиском, вторинними ефектами від шоків пропозиції та посиленням ризиків подальшого зростання інфляції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Нацбанку.

У серпні споживча інфляція прискорилася до 8,1% у річному вимірі, дещо перевищивши прогноз НБУ. Регулятор також зафіксував підвищені базову інфляцію та інфляційні очікування. Додатковий тиск створюють наслідки російських атак та дорожче, ніж очікувалося, пальне.

Що означає підвищення ставки

Облікова ставка є одним із головних інструментів НБУ для впливу на вартість грошей в економіці. Підвищуючи її, регулятор намагається зробити заощадження у гривні привабливішими та зменшити інфляційний тиск.

Для українців це насамперед може означати вищу дохідність гривневих депозитів та облігації внутрішньої державної позики. Сам НБУ зазначає, що попереднє підвищення ставки підтримало попит на гривневі депозити та облігації внутрішньої державної позики, а також допомогло обмежити тиск на валютному ринку.

Водночас кредити для бізнесу та населення можуть залишатися дорогими або ставати дорожчими, оскільки вартість грошей у банківській системі значною мірою залежить від монетарної політики НБУ. Водночас регулятор заявив, що нинішній крок не матиме відчутного стримуючого впливу на кредитування.

Навіщо НБУ це робить

Головна мета рішення – стримати інфляційні очікування та повернути зростання цін на тенденцію до зниження. НБУ прагне у перспективі повернути інфляцію до цілі 5%.

Регулятор очікує, що інфляція може залишатися вищою за попередній прогноз у найближчі місяці, однак у 2027 році має знову перейти до сповільнення.

Водночас НБУ наголошує, що готовий змінювати політику залежно від ситуації. Якщо погіршення безпекової ситуації суттєво вдарить по споживчому попиту та ринку праці, регулятор може розглянути пом'якшення монетарних умов. Якщо ж інфляційні ризики посиляться, НБУ допускає подальші заходи для стримування зростання цін.

Нагадаємо, що Національний банк з 11 серпня суттєво розширює валютні ліміти для громадян, бізнесу та фінансового сектору – зокрема, ліміт на купівлю безготівкової валюти зросте вчетверо.