Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Зупинка металургії вдарить по валюті, містах і відбудові: експерт закликав створити окремий фонд підтримки

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Зупинка металургії вдарить по валюті, містах і відбудові: експерт закликав створити окремий фонд підтримки

Для прифронтової промисловості потрібні пільгові тарифи УЗ і фонд швидкого відновлення – Ус

Зупинка української металургії може стати одним із найважчих макроекономічних і соціальних шоків для країни в умовах війни, адже галузь залишається одним із ключових джерел валютної виручки, великим платником податків та основою економіки низки прифронтових міст. Про це заявив головний консультант Національного інституту економічних досліджень Іван Ус.

За його словами, найбільший ризик - різке падіння експортної виручки: металургія та видобуток руди залишаються одними з основних джерел надходження валюти, тому зупинка виробництва посилить дефіцит платіжного балансу, тиск на гривню та потребу НБУ активніше використовувати міжнародні резерви.

Проблема швидко пошириться і на суміжні галузі, адже металургійні підприємства є великими клієнтами «Укрзалізниці» та портової інфраструктури, прогнозує експерт: скорочення виробництва означатиме менше вантажів для залізниці, менші доходи портів, а також втрати для вугільної галузі, машинобудування та сфери послуг.

Окремий ризик – соціальний: такі міста, як Запоріжжя, Кривий Ріг, Кам’янське та Покровськ значною мірою залежать від великих промислових підприємств. Їхня зупинка означатиме зростання безробіття, падіння доходів місцевих бюджетів і нову хвилю міграції. «Металургія історично була фундаментом української економіки, і навіть після втрати великих підприємств у Маріуполі та Авдіївці вона залишається критично важливою», – зазначив Ус.

Для того, аби врятувати галузь, для підприємств у прифронтових регіонах потрібно розробити окремий режим підтримки. Насамперед це має стосуватися логістики, переконаний Ус: мають бути запроваджені пільгові тарифи «Укрзалізниці» для підприємств, що працюють у так званій червоній зоні. Адже через обстріли, ризики для персоналу та складні маршрути доставка сировини й вивезення готової продукції там обходяться значно дорожче.

Також, за його словами, потрібне страхування воєнних ризиків – держава спільно із міжнародними структурами на кшталт MIGA, DFC та ЄБРР могла б створити або розширити механізм страхового покриття для майна прифронтових заводів. Без такого механізму підприємствам буде складно отримувати кредити на ремонти та поповнення обігового капіталу.

Окремо Ус пропонує розробити податкові пільги для підприємств поблизу фронту – наприклад, зниження або скасування окремих місцевих податків, зокрема на землю та нерухомість, якщо підприємство не може повноцінно працювати через безпекову ситуацію.

Ключовим системним рішенням він називає створення Цільового фонду підтримки промисловості за аналогією з енергетичними фондами. Такий фонд міг би наповнюватися коштами міжнародної допомоги, грантами та спеціальними фінансовими інструментами. Його ресурси пропонується спрямовувати на безвідсоткові позики для виплати зарплат під час вимушених простоїв, гранти на швидкий ремонт пошкодженого обладнання та закупівлю автономних джерел енергії. Це особливо важливо для технологічно складних виробництв, де тривала зупинка може призвести до втрати обладнання або неможливості швидко відновити роботу.

На зовнішньому рівні Ус називає критично важливими розблокування морського коридору, збереження експорту руди й металу та пом’якшення торговельних обмежень ЄС, а також відтермінування фінансового навантаження CBAM для українських металургів на період війни та кілька років після її завершення.

«Кожна гривня, витрачена сьогодні на збереження металургійного заводу в режимі очікування чи часткової роботи, зекономить десятки гривень у майбутньому. Відновити збережений завод після війни можна за тижні, а відбудувати втрачений – коштуватиме мільярди доларів і може розтягнутися на десятиліття», – резюмував експерт.

Теги: тарифи машинобудування завод металургія безробіття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для більшості побутових споживачів тариф на електроенергію у жовтні залишиться без змін
Тариф на електроенергію у жовтні: скільки платитимуть українці
Сьогодні, 11:28
Через відсутність реалізації урожай томатів потроху пропадає просто на полі
Тонни помідорів гниють у полі: окупанти знищили підприємство, яке приймало врожай
27 вересня, 20:06
Жінки з Миколаївщини опановують професію трактористок
Чи погодяться «сто тисяч українок» сісти на трактор?
27 вересня, 14:25
Через падіння промислового споживання в Україні сформувався надлишок газу
Через падіння попиту в Україні накопичився профіцит газу
19 вересня, 14:57
Економічні та моральні ресурси вичерпуються, популярність війни та здатність її продовжувати безкінечно падає
У повітрі знову запахло 2022 роком? Ми – на останньому відрізку нашої боротьби
12 вересня, 15:05
Річний показник споживчої інфляції зростає другий місяць поспіль
Інфляція в Україні прискорилася: що подорожчало найбільше
9 вересня, 22:10
Росія знищує українську металургію, і посилює свої позиції на ринку ЄС – ЗМІ
Росія знищує українську металургію, і посилює свої позиції на ринку ЄС – ЗМІ
9 вересня, 15:52
Українська сталь опинилася між війною та обмеженнями ЄС
Українські металургійні заводи, пошкоджені ударами, потребують поступок ЄС – ЗМІ
8 вересня, 13:25
Російський удар спричинив руйнування на території «Каметсталі»
Балістична атака повністю зупинила металургійний комбінат у Кам’янському
5 вересня, 13:43

Бізнес

Зупинка металургії вдарить по валюті, містах і відбудові: експерт закликав створити окремий фонд підтримки
Зупинка металургії вдарить по валюті, містах і відбудові: експерт закликав створити окремий фонд підтримки
«Нова пошта» зазнала DDoS-атаки, можливі перебої в роботі сервісів
«Нова пошта» зазнала DDoS-атаки, можливі перебої в роботі сервісів
Майже тисяча компаній уперше потрапила до Клубу білого бізнесу
Майже тисяча компаній уперше потрапила до Клубу білого бізнесу
2 жовтня суд має вирішити, чи платитимуть громади мільярдні борги орендарів ТЕЦ
2 жовтня суд має вирішити, чи платитимуть громади мільярдні борги орендарів ТЕЦ
Експорт морем перетворився на смертельну лотерею – BBC про втрати української металургії
Експорт морем перетворився на смертельну лотерею – BBC про втрати української металургії
Федерація роботодавців енергетики закликає НКРЕКП підвищити прайс-кепи
Федерація роботодавців енергетики закликає НКРЕКП підвищити прайс-кепи

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Сьогодні, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Вчора, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua