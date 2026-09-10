Головна Світ Політика
search button user button menu button

Українські дрони вдарили по газових об'єктах РФ в Арктиці, встановивши рекорд дальності та налякавши ЄС – Bloomberg

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Українські дрони вдарили по газових об'єктах РФ в Арктиці, встановивши рекорд дальності та налякавши ЄС – Bloomberg
Український безпілотник дальньої дії FP-1
фото: AP

Атака викликала тривогу в Європі, яка досі купує великі обсяги зрідженого природного газу на півострові Ямал 

У середу, 9 вересня, Сили спеціальних операцій України за допомогою безпілотників завдали удару по двох заводах у Ямальському регіоні, які переробляють газовий конденсат на нафтопродукти. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Безпілотники подолали понад 3200 км, що стало новим рекордом дальності для українських БпЛА, уразивши цілі на південь від Північного полярного кола – у зоні, де видобувається близько 80% всього природного газу Росії і яку в РФ раніше вважали цілком безпечним тилом.

Ця атака викликала різку реакцію на європейському ринку: ціни на еталонний газ уперше за понад три роки перевищили €80 за мегават-годину, що більш ніж удвічі вище за минулорічні показники. Трейдери побоюються можливих ударів по найбільшому російському заводу з виробництва скрапленого газу «Ямал ЗПГ», адже Європа й досі отримує звідти суттєві обсяги палива, а експорт з Катару практично зупинився через війну на Близькому Сході. Наразі російський газ покриває близько 10% потреб Євросоюзу, і будь-які нові збої перед зимою можуть спричинити гострий дефіцит.

Аналітики LG Energy Group наголошують, що якщо раніше Україна атакувала виключно російську нафтову інфраструктуру, то перехід до ударів по спеціалізованих газових хабах стане значною ескалацією для світового ринку.

Окрім «Ямал ЗПГ», у цьому ж регіоні розташований підсанкційний проєкт «Арктик ЗПГ 2», який зараз постачає газ лише до Китаю, а також великі родовища традиційного газу. Водночас експерти зазначають, що розгалужена трубопровідна мережа традиційних родовищ є менш вразливою до атак дронів, ніж компактні великі заводи зі зрідження газу та морські експортні термінали.

Нагадаємо, українські безпілотники вперше атакували енергетичний об'єкт у російській Арктиці. Після падіння уламків у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ виникла пожежа на промисловому майданчику. 

Про атаку повідомив представник російського диктатора Володимира Путіна в Уральському федеральному окрузі Артем Жога. Він звинуватив Україну в запуску безпілотників, однак не уточнив, який саме енергетичний об'єкт опинився під ударом.

Теги: росія нафтопродукти експорт Європа Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кубілюс припустив, що наступними цілями українських дронів можуть стати офіси російських спецслужб
Єврокомісар зробив гостру заяву після удару Росії по будівлі СБУ
6 вересня, 10:47
Наслідки удару по Рязані
У Рязані під атакою міг опинитися нафтопереробний завод (фото, відео)
6 вересня, 08:56
Попри постійний тиск російських військ, підрозділ не лише тримає оборону, а й проводить штурмові дії
Бригада за рік не втратила жодної позиції: військовий розкрив секрет успіху
30 серпня, 21:15
За словами Рефата Чубарова, деокупація Кримського півострова є невідворотною
Глава Меджлісу назвав країни, які можуть допомогти звільнити політвʼязнів Кремля
26 серпня, 06:52
Нова хвиля призову може допомогти Росії поповнити підрозділи на фронті, однак швидкого ефекту вона, ймовірно, не дасть
«Репетиція» мобілізації. Як Росія готується до нової хвилі призову – аналіз WSJ
23 серпня, 20:52
У Воронезькій області РФ можуть розмістити шість пускових установок та до 120 північнокорейських балістичних ракет
Росія готує нові удари ракетами КНДР: які області під загрозою
21 серпня, 10:51
НАТО заявило про готовність відбити можливі атаки Ірану
НАТО оцінило загрозу можливих ударів Ірану по Європі
19 серпня, 15:11
Заклик Сибігі відновив тиск на країни Євросоюзу, які досі продовжують співпрацювати з РФ у ядерній сфері
Україна закликала ЄС запровадити санкції проти «Росатому»
18 серпня, 00:16
Впало останнє «Яблуко» демократії: у РФ навіть жабам квакнути не дадуть
Впало останнє «Яблуко» демократії: у РФ навіть жабам квакнути не дадуть
12 серпня, 11:10

Політика

Міністр закордонних справ Естонії прибув до Києва
Міністр закордонних справ Естонії прибув до Києва
Кремль розкрив одну з тем майбутньої розмови Путіна та Моді
Кремль розкрив одну з тем майбутньої розмови Путіна та Моді
Глава МЗС Польщі Сікорський прибув до Києва
Глава МЗС Польщі Сікорський прибув до Києва
Канада ввела нові санкції проти Росії: кого вони торкнулися
Канада ввела нові санкції проти Росії: кого вони торкнулися
Трамп пояснив, як виплатить американцям по $5 тис. без Конгресу
Трамп пояснив, як виплатить американцям по $5 тис. без Конгресу
На з'їзді Республіканської партії Венса зустріли як майбутнього президента США
На з'їзді Республіканської партії Венса зустріли як майбутнього президента США

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
81K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Правоохоронці викрили масштабне підпільне виробництво парфумів
Сьогодні, 13:18
Міноборони запустило автоматичне виключення з військового обліку за віком
Сьогодні, 12:51
Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua