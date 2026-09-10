Українські дрони вдарили по газових об'єктах РФ в Арктиці, встановивши рекорд дальності та налякавши ЄС – Bloomberg

Атака викликала тривогу в Європі, яка досі купує великі обсяги зрідженого природного газу на півострові Ямал

У середу, 9 вересня, Сили спеціальних операцій України за допомогою безпілотників завдали удару по двох заводах у Ямальському регіоні, які переробляють газовий конденсат на нафтопродукти. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Безпілотники подолали понад 3200 км, що стало новим рекордом дальності для українських БпЛА, уразивши цілі на південь від Північного полярного кола – у зоні, де видобувається близько 80% всього природного газу Росії і яку в РФ раніше вважали цілком безпечним тилом.

Ця атака викликала різку реакцію на європейському ринку: ціни на еталонний газ уперше за понад три роки перевищили €80 за мегават-годину, що більш ніж удвічі вище за минулорічні показники. Трейдери побоюються можливих ударів по найбільшому російському заводу з виробництва скрапленого газу «Ямал ЗПГ», адже Європа й досі отримує звідти суттєві обсяги палива, а експорт з Катару практично зупинився через війну на Близькому Сході. Наразі російський газ покриває близько 10% потреб Євросоюзу, і будь-які нові збої перед зимою можуть спричинити гострий дефіцит.

Аналітики LG Energy Group наголошують, що якщо раніше Україна атакувала виключно російську нафтову інфраструктуру, то перехід до ударів по спеціалізованих газових хабах стане значною ескалацією для світового ринку.

Окрім «Ямал ЗПГ», у цьому ж регіоні розташований підсанкційний проєкт «Арктик ЗПГ 2», який зараз постачає газ лише до Китаю, а також великі родовища традиційного газу. Водночас експерти зазначають, що розгалужена трубопровідна мережа традиційних родовищ є менш вразливою до атак дронів, ніж компактні великі заводи зі зрідження газу та морські експортні термінали.

Нагадаємо, українські безпілотники вперше атакували енергетичний об'єкт у російській Арктиці. Після падіння уламків у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ виникла пожежа на промисловому майданчику.

Про атаку повідомив представник російського диктатора Володимира Путіна в Уральському федеральному окрузі Артем Жога. Він звинуватив Україну в запуску безпілотників, однак не уточнив, який саме енергетичний об'єкт опинився під ударом.