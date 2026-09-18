Вучич анонсував запуск швидкісної залізниці до західної України

Нове сполучення дозволить швидше дістатися до Братислави, Відня, а також Ужгорода та інших міст на заході України

Невдовзі має запрацювати швидкісна залізниця між Белградом і Будапештом, а згодом вона буде розширена і до міст Західної України

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що запуск швидкісного залізничного сполучення між Белградом і Будапештом спростить поїздки до західних областей України. Про це він сказав під час Карпатського саміту в Івано-Франківській області, пише «Главком».

Вучич повідомив, що невдовзі має запрацювати швидкісна залізниця між Белградом і Будапештом. За його словами, нове сполучення дозволить швидше дістатися до Братислави, Відня, Ужгорода та інших міст на заході України.

«Невдовзі ми відкриємо швидкісну залізницю між Будапештом. Буде значно легше доїхати до Братислави, Відня, Ужгорода та інших міст на заході України, Карпатському регіоні. Те саме стосується і Польщі», – сказав сербський президент.

Вучич також заявив, що Сербія зацікавлена у розвитку транспортного сполучення з Україною та Румунією. Йдеться, зокрема, про залізничні й автомобільні маршрути та спрощення перетину кордонів. За словами президента Сербії, розвиток транспортних зв’язків має посилити взаємопов’язаність країн Карпатського регіону.

«Карпатська вісімка» (C8) – новий формат регіональної співпраці, створений за ініціативою України. До нього увійшли Україна, Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Румунія, Австрія та Сербія. Мета формату – посилити співпрацю держав Карпатського регіону у питаннях безпеки, економіки, енергетики, транспорту, логістики, інфраструктури та розвитку прикордонних регіонів. Перший саміт C8 проходить 18–20 вересня 2026 року в Буковелі на Івано-Франківщині.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський заявив, що під час економічної частини саміту «Карпатської вісімки» планується укласти інвестиційні та торговельні угоди загальною вартістю близько €1 млрд.

