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У київському метро поступово відновлюється рух поїздів (оновлено)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У київському метро поступово відновлюється рух поїздів (оновлено)
фото: glavcom.ua

Рух поїздів на «червоній» лінії наразі призупинений

У київському метрополітені тимчасово призупинені рух потягів і робота ескалаторів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

«Через зниження напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинені рух поїздів і робота ескалаторів. Про відновлення роботи повідомимо додатково», – йдеться у повідомленні.

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Також київські пабліки повідомляють, що громадський електротранспорт місцями зупинився у Києві.

Оновлено о 18:39

За даними КМДА, на «синій» та «зеленій» лініях метро поступово відновлюється рух поїздів зі збільшеними інтервалами. Рух поїздів на «червоній» лінії наразі призупинений.

До слова, нещодавно столиця повернулася до графіків відключення світла, а екстрені відключення скасовано.

Нагадаємо, 7 жовтня на правому березі Києва тимчасово було призупинено рух електротранспорту через відсутність напруги в контактній мережі. Також через відсутність електропостачання було тимчасово призупинено рух фунікулера.

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Теги: метро Київ відключення світла енергетика

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