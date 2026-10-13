Курс валют 13 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,95
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 13 жовтня 2026 року. Порівняно з 12 жовтня, долар подорожчав, а євро та польський злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,95, євро – 50,24 грн, польського злотого – 11,45 грн.
Курс валют станом на 13 жовтня 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,9567 ↑
|50,2418 ↓
|59,4777 ↑
|11,4536 ↓
|53,9696 ↓
|
Ощадбанк
|44,75 / 45,28
|50 / 50,80
|58,30 / 60,30
|11,00 / 11,70
|53,05 / 54,55
|
Приватбанк
|44,8 / 45,24
|50,05 / 50,76
|59,22 / 59,88
|11,41 / 11,62
|-
|
ПУМБ
|44,80 / 45,40
|50,30 / 51,00
|58,90 / 60,30
|11,30 / 11,60
|-
|
monobank
|44,83 / 45,24
|50,08 / 50,75
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,80 / 45,25
|49,90 / 50,72
|57,20 / 60,70
|10,80 / 11,80
|51,40 / 55,00
|
OTP Bank
|44,90 / 45,20
|49,94 / 50,75
|59,13 / 60,27
|11,38 / 11,58
|53,63 / 54,57
|
Укрсиббанк
|44,65 / 45,19
|50,00 / 50,90
|58,25 / 60,45
|-
|52,90 / 54,90
За тиждень долар США, швейцарський франк, євро, польський злотий і британський фунт стерлінгів подешевшали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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