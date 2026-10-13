Курс валют 13 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,95

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 13 жовтня 2026 року. Порівняно з 12 жовтня, долар подорожчав, а євро та польський злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,95, євро – 50,24 грн, польського злотого – 11,45 грн.

Курс валют станом на 13 жовтня 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 44,9567 ↑ 50,2418 ↓ 59,4777 ↑ 11,4536 ↓ 53,9696 ↓ Ощадбанк 44,75 / 45,28 50 / 50,80 58,30 / 60,30 11,00 / 11,70 53,05 / 54,55 Приватбанк 44,8 / 45,24 50,05 / 50,76 59,22 / 59,88 11,41 / 11,62 - ПУМБ 44,80 / 45,40 50,30 / 51,00 58,90 / 60,30 11,30 / 11,60 - monobank 44,83 / 45,24 50,08 / 50,75 - - - Райффайзен 44,80 / 45,25 49,90 / 50,72 57,20 / 60,70 10,80 / 11,80 51,40 / 55,00 OTP Bank 44,90 / 45,20 49,94 / 50,75 59,13 / 60,27 11,38 / 11,58 53,63 / 54,57 Укрсиббанк 44,65 / 45,19 50,00 / 50,90 58,25 / 60,45 - 52,90 / 54,90

* курс валют станом на 09:25 13 жовтня 2026 року

За тиждень долар США, швейцарський франк, євро, польський злотий і британський фунт стерлінгів подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.