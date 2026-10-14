Кремль зробив заяву стосовно умов енергетичного перемир’я Трампа

Пєсков наполягає, що енергетичне перемир’я не було конкретизоване

Москва стверджує, що домовленість про припинення ударів по енергетиці не була конкретизована

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що запропоноване президентом США Дональдом Трампом енергетичне перемир’я не мало чітко визначених умов. За його словами, через це не можна стверджувати, що Росія порушує домовленість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву представника російського диктатора.

Заява пролунала після того, як російське Міноборони повідомило про удари по об’єктах енергетики України. Водночас президент України Володимир Зеленський назвав атаку демонстративною неповагою Росії до Сполучених Штатів і заявив, що Москва не зважає на слова американського президента.

Пєсков наполягає, що енергетичне перемир’я не було конкретизоване. Таким чином у Кремлі поставили під сумнів можливість «оцінювати дії Росії як порушення домовленості», хоча країна-агресор сама повідомила про удари по українській енергетичній інфраструктурі.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський відреагував на російські удари по енергетичних об’єктах Києва, заявивши, що такі дії демонструють ставлення Москви до ініціативи Дональда Трампа.

Україна наголошує на необхідності припинити атаки на енергетичну інфраструктуру, яка забезпечує населення електроенергією та теплом. Водночас заява Пєскова свідчить, що Москва не визнає наявності достатньо чітких умов енергетичного перемир’я.