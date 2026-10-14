Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль зробив заяву стосовно умов енергетичного перемир’я Трампа

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Кремль зробив заяву стосовно умов енергетичного перемир’я Трампа
Пєсков наполягає, що енергетичне перемир’я не було конкретизоване
фото: росЗМІ

Москва стверджує, що домовленість про припинення ударів по енергетиці не була конкретизована

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що запропоноване президентом США Дональдом Трампом енергетичне перемир’я не мало чітко визначених умов. За його словами, через це не можна стверджувати, що Росія порушує домовленість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву представника російського диктатора. 

Заява пролунала після того, як російське Міноборони повідомило про удари по об’єктах енергетики України. Водночас президент України Володимир Зеленський назвав атаку демонстративною неповагою Росії до Сполучених Штатів і заявив, що Москва не зважає на слова американського президента.

Пєсков наполягає, що енергетичне перемир’я не було конкретизоване. Таким чином у Кремлі поставили під сумнів можливість «оцінювати дії Росії як порушення домовленості», хоча країна-агресор сама повідомила про удари по українській енергетичній інфраструктурі.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський відреагував на російські удари по енергетичних об’єктах Києва, заявивши, що такі дії демонструють ставлення Москви до ініціативи Дональда Трампа.

Україна наголошує на необхідності припинити атаки на енергетичну інфраструктуру, яка забезпечує населення електроенергією та теплом. Водночас заява Пєскова свідчить, що Москва не визнає наявності достатньо чітких умов енергетичного перемир’я.

Читайте також:

Теги: Дмитро Пєсков росія енергетика перемир'я війна Дональд Трамп Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці Чорногорії затримали керівника російської пропагандистської мережі «Рибарь» Михайла Звінчука
РФ вимагає від Чорногорії пояснення про затримання пропагандиста Звінчука
9 жовтня, 17:07
Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти
Як діятимуть графіки відключень світла 9 жовтня 2026 року? Дані «Укренерго»
8 жовтня, 19:50
Кадри пожежі у Волгограді після атаки безпілотників
Волгоград атакували безпілотники: що відомо
2 жовтня, 05:15
Білорусь знову вмикає ретранслятори для російських дронів
Білорусь знову допомагає російським дронам атакувати захід України
29 вересня, 19:12
Диверсанти і БПЛА найчастіше перетинають кордон у Сумській області.
Росіяни відновили спроби проникнути на Сумщину через газопровід – ISW
22 вересня, 10:55
Головною опорою для російських фінансів залишаються доходи від продажу енергоносіїв
Воєнну економіку Путіна тримає на плаву лише одна річ – The Independent
19 вересня, 20:57
Учасники установчого саміту «Карпатської вісімки» в Буковелі
Сусідів не обирають: навіщо Україні «Карпатська вісімка»
19 вересня, 20:44
Як Росія провела вибори на окупованих територіях і де прорахувалася Україна
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях
19 вересня, 13:15
Компанія з березня обіцяє погасити борг, однак строки виплат щоразу переносять
Шахтарі окупованої Донеччини запланували акцію протесту: яка причина
15 вересня, 05:15

Політика

Пєсков зробив заяву про можливий візит директора ФБР до Москви
Пєсков зробив заяву про можливий візит директора ФБР до Москви
Кремль зробив заяву стосовно умов енергетичного перемир’я Трампа
Кремль зробив заяву стосовно умов енергетичного перемир’я Трампа
США направили до Литви два батальйони, які базуватимуться біля кордону Білорусі
США направили до Литви два батальйони, які базуватимуться біля кордону Білорусі
США запропонували Україні посилені гарантії безпеки – The Telegraph
США запропонували Україні посилені гарантії безпеки – The Telegraph
Польща попередила Маска про наслідки через обмеження Starlink для ЗСУ
Польща попередила Маска про наслідки через обмеження Starlink для ЗСУ
Росія офіційно підтвердила, що не дотримується перемир’я Трампа
Росія офіційно підтвердила, що не дотримується перемир’я Трампа

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
103K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Сьогодні, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
Вчора, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
Вчора, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
Вчора, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
12 жовтня, 20:01

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua