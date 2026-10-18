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Борги «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку зросли на 60% – до 36,7 млрд грн

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Борги «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку зросли на 60% – до 36,7 млрд грн

«Укренерго» за дев’ять місяців наростило борги перед учасниками балансуючого ринку на 13,8 млрд грн

Заборгованість НЕК «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку за дев’ять місяців 2026 року зросла на 60%, або на 13,76 млрд грн, і досягла 36,69 млрд грн. Про це свідчать дані ExPro Electricity Daily.

Найбільшу частину боргу – 32,02 млрд грн – становлять кошти, які «Укренерго» має виплатити постачальникам послуг з балансування. Ще 4,67 млрд грн компанія заборгувала сторонам, відповідальним за баланс.

Фактично йдеться про мільярди гривень, які учасники ринку вже заробили, але досі не отримали.

Раніше член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко пояснював, що боргова проблема безпосередньо впливає на виробників електроенергії, які несуть витрати на генерацію, але не отримують повної оплати

Теги: Укренерго борг

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