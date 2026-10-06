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Заборгував 100 тис. грн готелю та ночував у комірці покоївки. Якими були сценічні звички та ритуали Василя Зінкевича

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Василь Зінкевич є легендарним українським співаком
фото з відкритих джерел

Колега Василя Зінкевича розповів, як артист встановив власні замки в одному з номерів готелю «Україна» в Києві

Народний артист України Василь Зінкевич під час гастролей міг відмовитися від ночі у президентському номері готелю та заночувати в коморі покоївки. Цю історію розповів продюсер Юрій Квеленков та розкрив інші незвичні сценічні ритуали та звички співака. Про це пише «Главком» із посиланням на інтервʼю Квеленкова Oboz.ua.

Юрій Квеленков пригадав, як під час гастролей у Мукачево Василю Зінкевичу запропонували номер люкс в готелі. Проте артист відмовився не лише від розкішних апартаментів, але й від одномісного номеру. «Зінкевич приїжджає, заходить у номер і каже: «Не буду тут жити». Я здивований: «Чому?» – «Занадто великий», – відповідає він», – пригадав Квеленков.

Заборгував 100 тис. грн готелю та ночував у комірці покоївки. Якими були сценічні звички та ритуали Василя Зінкевича фото 1
фото з відкритих джерел

Врешті Зінкевич обрав для ночівлі кімнату, де спить покоївка. Квеленков залишився в президентському номері, а покоївка ночувала в одномісному номері. «Веду Зінкевича. Він дивиться й каже: «Ось тут буду жити». І в результаті виходить: я сплю в президентському люксі, покоївка – у моєму одномісному номері, а Василь Зінкевич – народний артист, Герой України, лауреат Шевченківської премії – у комірці покоївки», – розповів продюсер.

Проте це єдина історія про Василя Зінкевича, повʼязана з готелем. Одного разу артист попросив Квеленкова оплатити його борг у готелі «Україна» в Києві. Співак завжди там зупинявся, та навіть встановив у номері власні замки, тому він не був недоступний для інших гостей роками.

Заборгував 100 тис. грн готелю та ночував у комірці покоївки. Якими були сценічні звички та ритуали Василя Зінкевича фото 2
фото з відкритих джерел

«Наскільки я зрозумів, Зінкевич встановив там навіть свої замки. При цьому за номером значився борг – близько 100 тисяч гривень. Мені кажуть: про жодне продовження не може бути й мови, спочатку потрібно погасити заборгованість», – зазначив продюсер.  

Врешті зʼясувалося, за номером Василя Зінкевича залишився борг близько 100 тис. грн. За словами Юрія Квеленкова, цим боргом опікувався чоловік заслуженої артистки України, співачки Крістіни Ві.

Василь Зінкевич також мав особливі ритуали перед виходом на сцену. Зокрема, він роками проводив репетиції в одній й тій самій шапці. «Я йому кажу: «Василю Івановичу, ви в шапці на сцену виходитимете?» Він: «Ні, не виходитиму». Але шапку все одно не знімає. Просто ось така в нього фішка», – розповів Квеленков.

Також Зінкевич не зраджував своєму улюбленому концертному образу, а саме костюму. «Він сам його колись придумав і досі носить. Там такі плечі… Зліва й справа ніби по два батони підклали. Ще є цей знаменитий ремінь із чотирьох тоненьких ремінців. Він сам його колись придумав, і цей ремінь супроводжує його все життя», – пригадав він.

Нагадаємо, народний артист України, співак та композитор Анатолій Говорадло, який є автором багатьох хітів, в тому числі тих, які виконав Василь Зінкевич, розповідав про легендарного артиста та його особливий шлях. Нині Говорадло не підтримує звʼязку із Зінкевичем, хоча вони разом працювали у ВІА «Світязь». 

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Теги: шоубіз народний артист готель борг співак

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