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Пара закоханих, яка зливала РФ дані для масованих атак, отримала найсуворіший вирок

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Пара закоханих, яка зливала РФ дані для масованих атак, отримала найсуворіший вирок
Пара передавала ворогу координати стратегічних об'єктів для атак РФ
фото: Офіс генпрокурора

Зловмисники орендували житло з видом на потенційні цілі та встановлювали там телефони для спостереження

Суд призначив довічне ув'язнення з конфіскацією майна двом агентам ФСБ, яких Служба безпеки України викрила у серпні 2024 року в Краматорську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ та Офіс генерального прокурора.

Засуджені – 29-річний житель Краматорська та його 36-річна співмешканка. Чоловіка визнали винним у державній зраді, жінку – також у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

За даними слідства, восени 2023 року чоловік через Telegram за $200 передав представнику російської спецслужби інформацію про наслідки ракетно-бомбового удару по об’єктах інфраструктури. У квітні 2024 року він погодився постійно виконувати завдання ФСБ за гроші.

Перебуваючи у СІЗО у справі про крадіжку навушників, чоловік залучив до співпраці свою співмешканку та проінструктував її. Після його виходу з-під варти пара виконувала завдання російського куратора у Донецькій, Полтавській, Кіровоградській, Київській, Черкаській та Сумській областях.

За вказівками куратора агенти купували мобільні телефони для відеоспостереження та встановлювали їх в орендованих квартирах біля вікон, звідки було видно об’єкти критичної інфраструктури та військові аеродроми. Пристрої підключали до акумуляторів для безперебійної передачі даних і налаштовували на віддалений доступ.

Це дозволяло російським спецслужбам у реальному часі спостерігати за стратегічно важливими об'єктами. За даними прокуратури, згодом за деякими з переданих координат, зокрема по території Київської ГЕС, Росія завдала ракетних ударів.

За такою ж схемою агенти встановлювали обладнання на трасі у Краматорському районі. Вони також фотографували та знімали на відео об’єкти ППО, ГЕС та інших підприємств і передавали матеріали куратору.

Пара закоханих шпигувала для Росії

 

Загалом правоохоронці задокументували 27 епізодів їхньої діяльності. За допомогу державі-агресору засуджені отримали понад 1,2 млн грн. Частину цих коштів жінка витратила, зокрема, на придбання будинку на Донеччині. До набрання вироком законної сили обоє перебували під вартою. За інформацією Офісу генпрокурора, засуджені хочуть на обмін до Росії.

Нагадаємо, у липні СБУ затримала російського агента, який готував нову серію ракетно-дронових ударів по київських ТЕЦ та електропідстанціях. За даними слідства, чоловік збирав інформацію про об’єкти енергетичної інфраструктури Київщини та Житомирщини.

Того ж місяця до 15 років ув'язнення було засуджено агента ФСБ, який збирав координати підрозділів ППО на Київщині.

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Теги: СБУ ФСБ державна зрада вирок суд енергетика засуджені

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