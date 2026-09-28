Суд повернув державі понад 1 га землі на території кіностудії Довженка у Києві

Прокуратура вважає, що реєстрація неіснуючої нерухомості могла бути використана для подальшого отримання цієї землі у власність або користування без конкурсу

Суд скасував реєстрацію земельної ділянки площею 1,033 га, яка є частиною території Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка. Також скасували реєстрацію права власності на дві нежитлові будівлі, яких фактично не існувало.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, інформує «Главком».

За даними прокуратури, у 2018 році на фізичну особу зареєстрували право власності на дві будівлі загальною площею 162 кв. м. Згодом їх внесли до статутного капіталу приватного товариства, а у 2019 році право власності на них зареєстрували за компанією.

Прокурори встановили, що цих будівель на території кіностудії фактично не було. Дозволів на їх будівництво та введення в експлуатацію не видавали, а право власності на таку нерухомість раніше не реєстрували.

Попри це, компанія на підставі права власності на ці будівлі замовила проєкт землеустрою. У 2022 році в Державному земельному кадастрі зареєстрували земельну ділянку площею 1,033 га.

Прокуратура вважає, що реєстрація неіснуючої нерухомості могла бути використана для подальшого отримання цієї землі у власність або користування без конкурсу.

Суд погодився з доводами прокуратури та скасував обидві реєстрації.

Нагадаємо, Міністерство культури внесло чотири історичні об'єкти Києва до Державного реєстру нерухомих пам'яток України як пам'ятки місцевого значення. Облікову документацію для цього підготувала команда Київського методичного центру (КНМЦ). Зазначені будівлі формують архітектурно-художній ансамбль столиці та мають важливе значення для збереження її історичного обличчя. Серед них – споруда на вулиці Михайла Грушевського, а також об’єкти на Подолі.Внесення будівель до Державного реєстру нерухомих пам’яток забезпечує їм юридичний захист від знесення чи несанкціонованої перебудови, а також зобов’язує власників дотримуватися вимог пам’яткоохоронного законодавства.