Головна Київ Новини
search button user button menu button

Суд повернув державі понад 1 га землі на території кіностудії Довженка у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Суд повернув державі понад 1 га землі на території кіностудії Довженка у Києві
Повернута державі земельна ділянка на території кіностудії Довженка
фото: Прокуратура України

Прокуратура вважає, що реєстрація неіснуючої нерухомості могла бути використана для подальшого отримання цієї землі у власність або користування без конкурсу

Суд скасував реєстрацію земельної ділянки площею 1,033 га, яка є частиною території Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка. Також скасували реєстрацію права власності на дві нежитлові будівлі, яких фактично не існувало.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, інформує «Главком».

За даними прокуратури, у 2018 році на фізичну особу зареєстрували право власності на дві будівлі загальною площею 162 кв. м. Згодом їх внесли до статутного капіталу приватного товариства, а у 2019 році право власності на них зареєстрували за компанією.

Прокурори встановили, що цих будівель на території кіностудії фактично не було. Дозволів на їх будівництво та введення в експлуатацію не видавали, а право власності на таку нерухомість раніше не реєстрували.

Попри це, компанія на підставі права власності на ці будівлі замовила проєкт землеустрою. У 2022 році в Державному земельному кадастрі зареєстрували земельну ділянку площею 1,033 га.

Прокуратура вважає, що реєстрація неіснуючої нерухомості могла бути використана для подальшого отримання цієї землі у власність або користування без конкурсу.

Суд погодився з доводами прокуратури та скасував обидві реєстрації.

Нагадаємо, Міністерство культури внесло чотири історичні об'єкти Києва до Державного реєстру нерухомих пам'яток України як пам'ятки місцевого значення. Облікову документацію для цього підготувала команда Київського методичного центру (КНМЦ). Зазначені будівлі формують архітектурно-художній ансамбль столиці та мають важливе значення для збереження її історичного обличчя. Серед них – споруда на вулиці Михайла Грушевського, а також об’єкти на Подолі.Внесення будівель до Державного реєстру нерухомих пам’яток забезпечує їм юридичний захист від знесення чи несанкціонованої перебудови, а також зобов’язує власників дотримуватися вимог пам’яткоохоронного законодавства.

Читайте також:

Теги: прокуратура Київ нерухомість будівництво реєстрація Міністерство культури

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники ще працюють на місці удару у Києві
Удар по Києву: ДСНС розкрила деталі
30 серпня, 07:27
Єва Ройтер здійснювала евакуацію поранених воїнів із найгарячіших точок фронту
Оголошено дату прощання з парамедикинею Євою Ройтер, яка загинула під час удару по Києву
31 серпня, 14:25
Наслідки атаки на розподільчий центр однієї з торговельних мереж у Бучанському районі 31 серпня
Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Путіну терор Києва та області
1 вересня, 07:07
Київ запускає нове сполучення між правим і лівим берегами
Київ запускає нове сполучення між правим і лівим берегами
2 вересня, 17:00
Дрон атакував будівлю у Голосіївському районі
У Голосіївському районі Києва через атаку дрона пошкоджено будівлю, є постраждалі
10 вересня, 10:59
Загальна вартість реабілітації села може сягнути шести мільйонів євро
Американець за €310 тисяч купив покинуте іспанське село
13 вересня, 18:54
Ворог майже безперервно від початку доби атакує Київ дронами
Атаки ворога спричинили задимлення у Києві: важливе попередження для жителів
23 вересня, 14:34
Сапери вантажать залишки ракети «Іскандер-М» для подальшої утилізації
У столиці сапери вилучили залишки російської ракети «Іскандер-М» (фото)
24 вересня, 15:22
Охоплена вогнем будівля Національної академії наук України
Удар по Академії наук у Києві: кількість поранених зросла, є загибла (оновлено)
Сьогодні, 15:48

Новини

Удар по Академії наук. Сибіга закликав ЮНЕСКО покарати Росію
Удар по Академії наук. Сибіга закликав ЮНЕСКО покарати Росію
Суд повернув державі понад 1 га землі на території кіностудії Довженка у Києві
Суд повернув державі понад 1 га землі на території кіностудії Довженка у Києві
Чотири історичні будівлі Києва внесено до Держреєстру пам’яток України
Чотири історичні будівлі Києва внесено до Держреєстру пам’яток України
Перевищення концентрації аміаку виявлено у Броварському районі після удару РФ
Перевищення концентрації аміаку виявлено у Броварському районі після удару РФ
Окупанти пошкодили храм на Подолі, якому понад 180 років (фото)
Окупанти пошкодили храм на Подолі, якому понад 180 років (фото)
Втретє за тиждень. Окупанти знов атакували завод фармкомпанії «Дарниця»
Втретє за тиждень. Окупанти знов атакували завод фармкомпанії «Дарниця»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua