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    Економіка та фінанси

    «Буковель» за 90 млн грн приватизує Одеський науково-дослідний інститут

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    Науково-дослідний інститут в Одесі приватизували за 90 млн грн - «Буковель» за 90 млн грн приватизує Одеський науково-дослідний інститут
    Науково-дослідний інститут в Одесі приватизували за 90 млн грн
    фото: ФДМУ в Одеській області

    За приватизацію інституту змагалися п'ятеро учасників

    Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки приватизували за 90 млн гривень. Про це повідомляє ФДМУ в Одеській області.

    Переможцем стало ТОВ «Буковель», яке контролюється Оксаною та Захаром Палицями. Це колишня дружина і син Ігоря Палиці, інформує Liga.

    За приватизацію інституту змагалися п'ятеро учасників. У ході аукціону майже у три рази зросла ціна лоту – з 35 мільйонів до 90.

    «Науково-дослідний інститут не функціонує за призначенням, 9-ти поверхова будівля поступово руйнується. Щоб не запланував новий власник, це буде ліпше, ніж нинішня деградація району», – прокоментував Олександр Славський, начальник РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях.

    Покупець зобовʼязаний, зокрема, погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності. А також захисна споруда цивільного захисту залишиться у державній власності.

    Фірма «Буковель» зареєстрована у селі Поляниця Івано-Франківької області.

    Також повідомлялося, що Фонд держмайна продає Одеський завод шампанських вин.

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    Теги: завод держава Буковель
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    «Буковель» за 90 млн грн приватизує Одеський науково-дослідний інститут