«Буковель» за 90 млн грн приватизує Одеський науково-дослідний інститут
За приватизацію інституту змагалися п'ятеро учасників
Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки приватизували за 90 млн гривень. Про це повідомляє ФДМУ в Одеській області.
Переможцем стало ТОВ «Буковель», яке контролюється Оксаною та Захаром Палицями. Це колишня дружина і син Ігоря Палиці, інформує Liga.
За приватизацію інституту змагалися п'ятеро учасників. У ході аукціону майже у три рази зросла ціна лоту – з 35 мільйонів до 90.
«Науково-дослідний інститут не функціонує за призначенням, 9-ти поверхова будівля поступово руйнується. Щоб не запланував новий власник, це буде ліпше, ніж нинішня деградація району», – прокоментував Олександр Славський, начальник РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях.
Покупець зобовʼязаний, зокрема, погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності. А також захисна споруда цивільного захисту залишиться у державній власності.
Фірма «Буковель» зареєстрована у селі Поляниця Івано-Франківької області.
Також повідомлялося, що Фонд держмайна продає Одеський завод шампанських вин.