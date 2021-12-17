Хто купує державні спиртзаводи? Названо ключових учасників аукціонів

Станом на середину грудня Фонд державного майна України провів 29 аукціонів із продажу спиртзаводів

Серед компаній, що активно беруть участь в аукціонах із продажу державних спиртзаводів, помічені не тільки виробники алкогольних напоїв, а й аграрні компанії та виробники антисептиків. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив виконувач обов’язків директора державного підприємства «Укрспирт» Сергій Блескун.

«Звичайно, переважно купують структури, які так чи інакше пов'язані зі спиртом. Насамперед, звичайно, це горілчані компанії. Купив собі спиртзавод Nemiroff, уже вклав туди близько 10 млн грн у модернізацію, збираються запустити у лютому-березні. ТОВ «Національна горілчана компанія» («Баядера») брала участь в аукціоні з продажу Косарського спиртзаводу, але програла, поступившись великому агрохолдингу з Дніпропетровської області», – розповів керівник «Укрспирту».

Блескун додав, що ще однією помітною категорією покупців є компанії, що постачають спирт для виробництва антисептиків, оскільки цей сектор суттєво зріс за час пандемії.

«І є один незрозумілий для мене інвестор, фінансова група, яка не була пов'язана із виробництвом спирту. Вона хоче купити завод для модернізації, можливо, має намір вийти на експортні ринки», – додав Блескун.

Керівник державного підприємства також повідомив, що, як правило, власники приватизованих заводів або одразу починають виробництво, або вкладають гроші у їх модернізацію і запускатимуться згодом.

Нагадаємо, 3 грудня 2019 року Рада скасувала державну монополію на виробництво спирту, яка діяла в нашій країні вже 25 років. 11 грудня глава держави підписав ухвалений депутатами закон. Вже 13 грудня 2019 року в Україні набув чинності закон про скасування держмонополії на виробництво спирту.