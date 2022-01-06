Фонд держмайна продає Одеський завод шампанських вин

Для підприємства шукають інвестора, який збереже вид діяльності

Стартова ціна заводу – 87 млн грн

Фонд державного майна виставив на аукціон Одеський завод шампанських вин. Стартова ціна – 87,4 млн грн. Про це повідомляє пресслужба фонду у Facebook.

«На приватизацію виставлено Одеський завод шампанських вин – одне з найстаріших підприємств. Саме тут у 1899 році почалася історія виробництва ігристого вина в Україні», – йдеться у повідомленні.

Завод зводили з погребами для витримки 2 млн пляшок вина, виробничим корпусом, допоміжними приміщеннями. За більш як 100 років існування виробництво вина на Одеському заводі кільки разів припиняли, востаннє це сталося у 2018 році.

«Відтоді держава не продукує вино на цьому підприємстві, а його потужності згодом були передані в оренду», – додали у відомстві.

Аукціон з приватизації заводу заплановано на 1 лютого 2022 року. Одна з умов приватизації – збереження видів діяльності з виробництва виноградних вин.

Нагадаємо, навесні 2021 року Фонд державного майна України здавав в оренду Одеський завод шампанських вин.

У вересні 2020 року Фонд державного майна повідомив, що готується виставити на приватизацію майновий комплекс Одеського заводу шампанських вин на Французькому бульварі в Одесі.

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