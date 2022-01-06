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    Фонд держмайна продає Одеський завод шампанських вин

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    Для підприємства шукають інвестора, який збереже вид діяльності - Фонд держмайна продає Одеський завод шампанських вин
    Для підприємства шукають інвестора, який збереже вид діяльності
    фото: пресслужба Фонду держмайна України

    Стартова ціна заводу – 87 млн грн

    Фонд державного майна виставив на аукціон Одеський завод шампанських вин. Стартова ціна – 87,4 млн грн. Про це повідомляє пресслужба фонду у Facebook.

    «На приватизацію виставлено Одеський завод шампанських вин – одне з найстаріших підприємств. Саме тут у 1899 році почалася історія виробництва ігристого вина в Україні», – йдеться у повідомленні.

    Завод зводили з погребами для витримки 2 млн пляшок вина, виробничим корпусом, допоміжними приміщеннями. За більш як 100 років існування виробництво вина на Одеському заводі кільки разів припиняли, востаннє це сталося у 2018 році.

    «Відтоді держава не продукує вино на цьому підприємстві, а його потужності згодом були передані в оренду», – додали у відомстві.

    Аукціон з приватизації заводу заплановано на 1 лютого 2022 року. Одна з умов приватизації – збереження видів діяльності з виробництва виноградних вин.

    Нагадаємо, навесні 2021 року Фонд державного майна України здавав в оренду Одеський завод шампанських вин.

    У вересні 2020 року Фонд державного майна повідомив, що готується виставити на приватизацію майновий комплекс Одеського заводу шампанських вин на Французькому бульварі в Одесі.

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    Теги: історія Одеса завод держава аукціон
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    Фонд держмайна продає Одеський завод шампанських вин