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CBAM є справжнім ударом для української промисловості під час війни – УСПП

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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CBAM є справжнім ударом для української промисловості під час війни – УСПП
CBAM — це інструмент, який передбачає обкладання вуглецевим митом імпортної продукції в ЄС, якщо вона вироблена з викидами CO₂, не оподаткованими за стандартами Євросоюзу
фото: depositphotos.com

Через «вуглецеве мито» CBAM Україна ризикує втратити зовнішні ринки і ключові виробництва – Кінах

Європейський механізм прикордонного вуглецевого коригування (CBAM), який передбачає запровадження «вуглецевого мита» з 2026 року є серйозною загрозою для промисловості України. Якщо нові правила застосують без адаптаційного періоду, наслідки для української економіки, ослабленої війною, можуть бути катастрофічними. Про це заявив президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах. 

«Для нас це не просто технічне нововведення, а справжнє випробування, зокрема на здатність вести ефективний діалог із європейськими партнерами», – наголосив він.

За словами Кінаха, в нинішніх умовах запровадження жорстких кліматичних регламентів ЄС без урахування війни є несправедливим і небезпечним для національної економіки. Адже український бізнес працює в умовах невизначеності, втрати активів, логістичних проблем та обмежених ресурсів.

«Економіка країни перебуває у надзвичайно складному становищі, тому запровадження європейських стандартів і вимог не може бути миттєвим. Потрібна адаптація до реальних умов, а отже – і перехідні періоди», – підкреслив Кінах.

Найбільш вразливою залишається важка промисловість – зокрема гірничо-металургійний комплекс, який і так зазнав масштабних втрат через бойові дії та окупацію.

«Наш гірничо-металургійний комплекс переживає важку кризу. Значна частина активів зруйнована або втрачена через бойові дії, а імпорт коксівного вугілля робить виробництво дорожчим і менш конкурентним», – пояснив він.

Кінах вважає, що через запровадження CBAM Україна буде змушена імпортувати сировину та будматеріали, які могла б виготовляти сама.

«Щоб відбудувати сотні тисяч квадратних метрів житла, інфраструктуру, транспортні й енергетичні об'єкти, нам потрібні великі обсяги металу. Якщо ми втратимо власне виробництво, то змушені будемо імпортувати те, що цілком можемо виготовляти самостійно. І саме це ми повинні доносити до наших партнерів у ЄС», – зазначив Кінах.

Нагадаємо, на думку експерта з питань енергетики «Українського інституту майбутнього», доктора економічних наук Адріана Прокіпа, CBAM є непропорційним і дискримінаційним для України, яка перебуває у стані війни.

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Теги: економіка імпорт промисловість

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