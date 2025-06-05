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«Переходимо від бачення до дій». Свириденко обговорила з Бессентом угоду про надра

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Переходимо від бачення до дій». Свириденко обговорила з Бессентом угоду про надра
Свириденко обговорила з Бессентом угоду про надра
фото: x.com/svyrydenko_y

«Ми плануємо перше засідання Ради директорів Фонду на кінець липня»

Міністерка економіки Україна провела зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Про це вона повідомила у своїх соціальних мережах, передає «Главком».

«Важлива зустріч з міністром фінансів Скоттом Бессентом – про запуск перших проєктів Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови та інструменти захисту інвесторів. Маємо конкретику. Зараз опрацьовуємо проєкти у сфері графіту, літію, титану. Саме в таких проєктах партнерство з США може бути взаємовигідним», – написала Свириденко.

За її словами, планується проведення першого засідання керівної ради фонду вже цього літа, у липні. «Це буде важливий момент для запуску операційної частини роботи: затвердження комітетів, процедур, принципів відбору проєктів», – додала вона.

«Окремо запропонувала розширити інвестиційний мандат Фонду. Підтримка українських компаній, зокрема в оборонній промисловості. З боку США – позитивна реакція, відкритість до цього напрямку є. Ще одна тема – розширення страхування військових ризиків. Американські компанії готові інвестувати, але потрібні гарантії.», зазначила віцепрем'єр-міністерка.

Нагадаємо, Верховна Рада ратифікувала угоду про копалини між Україною та США. За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів. Не голосували – девʼятеро. Також Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра зі США. Україна та США завершили всі процедури для початку роботи спільного Фонду відновлення. Його офіційно запущено.

Як відомо, Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство. Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Згідно з основними положеннями угоди, повна власність і контроль залишаються за Україною.

Угода про спільний фонд є безстроковою, вона передбачає, що Україна інвестує частину доходів від нових рентних та ліцензійних платежів у свою ж економіку. Альтернативою є витрата цих бюджетних коштів на споживання. Згідно із нею, прибутки з інвестицій розподілятимуться між США й Україною після перших 10 років роботи фонду.

Фонд дозволяє робити довгострокові інвестиції, що особливо важливо в контексті критичних мінералів, де розробка одного родовища може займати роки. Водночас американські компанії не матимуть переваг у доступі до українських надр через угоду. Зокрема, коли буде відбуватися аукціон на спецдозвіл чи ліцензію на видобуток певного виду копалин – цей конкурс відкритий і фонд взагалі не присутній. Брати участь можуть компанії з різних країн.

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Теги: корисні копалини Юлія Свириденко економіка США

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