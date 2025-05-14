Мінус 2 млрд податків: Інгулецький ГЗК у простої через тарифи держмонополій

Інгулецький ГЗК продовжив простій через високі тарифи та дорогу логістику

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат (ІнГЗК, Кривий Ріг Дніпропетровської обл.), що входить до групи «Метінвест», продовжує простій: високі тарифи державних монополій та дорога логістика роблять продукцію комбінату неконкурентоспроможною. Про це повідомляє «Інтерфакс».

Серед причин, які призвели до простою підприємства – висока вартість електроенергії та її доставка, високі залізничні тарифи на доставку продукції у порт (у доларах США вартість виросла у 1.5 рази), високі портові збори (більш як удвічі вищі, ніж в аналогічних портах Європи), та значний акциз у ціні дизеля, що становить майже чверть вартості пального – хоча карʼєрні самоскиди не використовують автошляхи, на ремонт яких має спрямовуватися цей акциз.

«Поки Інгулецький ГЗК працював, він сплачував значні суми податків – за перше півріччя 2024 року було близько 1,1 млрд грн. Також він забезпечував надходження в Україну сотень мільйонів доларів валютного виторгу, та створював робочі місця для десятків тисяч українців – як на самому підприємстві, так і у суміжних галузях», – уточнюють у «Метінвесті».

Для відновлення виробництва підприємства держава повинна проводити виважену тарифну та фіскальну політику, адже постійне підвищення тарифів призводить до того, що підприємства просто припиняють діяльність. Тоді втрачають і місцеві громади, й державні монополії, і сама держава.

Як повідомлялось, ІнГЗК зупинив роботу влітку 2024 року. За підсумками діяльності у 2023 році комбінат скоротив чистий збиток уп’ятеро – до 167,235 млн грн із 851,259 млн грн у 2022-му році.

Як відомо, компанія «Метінвест» Ріната Ахметова заплатила до бюджету 20 млрд грн податків у 2024 році. Це на 36% більше, ніж у 2023 році. Також з 24 лютого 2022 року «Метінвест», з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн – це другий показник у державі.