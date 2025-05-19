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«Інтерпайп» скоротив питомі викиди CO2 при виробництві безшовних труб на 61%, залізничної продукції – на 46%

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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«Інтерпайп» скоротив питомі викиди CO2 при виробництві безшовних труб на 61%, залізничної продукції – на 46%
Компанія побудувала «з нуля» інноваційний електросталеплавильний комплекс «Інтерпайп Сталь»
фото: depositphotos.com

Темпи скорочення питомих викидів парникових газів «Інтерпайпу» – одні з найкращих у галузі

Українська промислова компанія «Інтерпайп» у 2024 році скоротила питомі викиди CO2 при виробництві 1 тонни безшовної труби на 61%, залізничної продукції – на 46% у порівнянні із 2010 роком. Про це повідомляє UaProm.

Про це повідомила компанія під час презентації «Шлях Декарбонізації». Також були визначені цілі на 2030 рік.

«Інтерпайп» скоротив питомі викиди CO2 при виробництві безшовних труб на 61%, залізничної продукції – на 46% фото 1

Зазначається, що такий суттєвий прогрес на шляху декарбонізації вдалося досягнути, головним чином, завдяки модернізації сталеплавильних потужностей. На заміну закритому, екологічно брудному мартенівському виробництву Компанія побудувала «з нуля» інноваційний електросталеплавильний комплекс «Інтерпайп Сталь». Разом із супутніми виробництвами загальний обсяг інвестицій склад $1 млрд, що до сих пір є найбільшою екологічною інвестицією в українську промисловість з моменту незалежності країни.

Крім того, на динаміку скорочення викидів позитивно вплинуло збільшення долі преміальних продуктів у загальних продажах компанії та зміни у продуктовому портфелі у цілому.

Значним досягненням стало суттєве зменшення споживання вуглецеємної електроенергії та збільшення – «зеленої». У 2024 році доля е/е з ВДЕ+ГЕС досягла 28% у загальному міксі у порівнянні із 7% у 2010 році. У цілому, частка вуглецево-нейтральних джерел е/енергії (атомна та гідро/ВДЕ) у загальних обсягах споживання компанії за минулий рік становила 64%.

Таким чином, темпи скорочення питомих викидів парникових газів «Інтерпайпу» – одні з найкращих у галузі, оскільки відповідають меті European Green Deal на 2030 рік – зменшити викиди на 55%.

«Хоча за останні 14 років Компанія досягла вражаючого прогресу на шляху декарбонізації, наші подальші цілі є ще більш амбітними щодо зменшення викидів парникових газів. На 2030 рік у порівнянні із 2023-м «Інтерпайп» планує скоротити питомі викиди CO2 при виробництві 1 тонни безшовної труби на 26%, залізничної продукції – на 25%, завдяки новим інвестпроєктам у трубному та залізничному дивізіонах, безперервному підвищенню рівня енергоефективності, пришвидшенню переходу на вуглецево-нейтральні джерела е/енергії (атомна та гідро/ВДЕ), а також обранню «зелених» постачальників», – наголосив Владислав Варнавський, директор з екології та промислової безпеки «Інтерпайп».

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Теги: промисловість завод

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