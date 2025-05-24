Путін вірить у перемогу над Україною і готовий воювати й надалі – розвідка США

Путін не змінив своїх цілей у війні проти України

Російський диктатор Володимир Путін не відмовляється від мети перемогти в Україні. Попри значні втрати та затяжний конфлікт, його стратегія залишається незмінною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на щорічний звіт «Оцінка глобальних загроз – 2025», підготовлений Управлінням воєнної розвідки США для Конгресу.

За даними розвідки США, Путін майже напевно прагне перемоги в Україні, і його цілі залишаються здебільшого незмінними з початку війни. Це нейтралітет України та подальший розділ Української держави.

Як повідомляють дані розвідки, за відсутності переговорного врегулювання або, як варіант, потужної західної допомоги, перспективи на полі бою, ймовірно, продовжуватимуть повільно змінюватися на користь Росії до 2025 року. Хоча, як уточнили в розвідці, російські здобутки на полі бою сповільнюються та продовжують відбуватися коштом великих втрат особового складу та техніки.

«І початку війни Росія втратила щонайменше 10 000 наземних бойових машин, включаючи понад 3000 танків, а також майже 250 літаків і гелікоптерів і понад 10 військово-морських суден. Росія зазнала понад 700 000 втрат серед особового складу під час війни», – ідеться у звіті.

Водночас, розвідка повідомила, що російські війська нібито продовжують невеликий, поступовий прогрес у захопленні частин Донецької та Луганської областей та поверненні під свій контроль Курської області.

«Із цією метою Росія ввела понад 10 000 північнокорейських солдатів вздовж Курського виступу для підтримки російських наступальних операцій», – додали у звіті.

Крім цього, в розвідці США пояснили, що Росія продовжує атакувати критично важливу інфраструктуру України за допомогою ударних безпілотників та ракет далекого радіусу дії.

«Хоча Росія й підтверджує свою відкритість до врегулювання шляхом переговорів, вона залишається непохитною у своїх вимогах щодо постконфліктного нейтралітету України, контролю над чисельністю збройних сил України та подальшого поділу української держави. Росія, ймовірно, продовжить свою стратегію», – підсумувала розвідка США.

Нагадаємо, що економіка Росії перебуває у значно складнішому стані, ніж офіційно заявляє Москва. Згідно з новим звітом Стокгольмського інституту перехідної економіки (SITE), перехід до воєнної економіки та західні санкції, запроваджені через вторгнення в Україну, чинять дедалі більший тиск на російську економіку.

Як повідомлялося, на внутрішньому ринку Росії фіксується зниження обсягів постачання пального у результаті падіння рентабельності нафтопереробних заводів, тож Кремль терміново скликає нараду.