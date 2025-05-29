Чеські фермери виступили проти товарів з України

Чеські фермери та виробники продуктів харчування вимагають суворішого контролю за імпортом товарів з України

Фермери та виробники продуктів харчування Чехії рішуче виступають проти продовження торговельних відносин у нинішньому вигляді між Європейським союзом та Україною. Про це пише «Главком» із посиланням на Zemedelec.cz.

«Українське сільськогосподарське виробництво має потрапляти до традиційних споживачів за межами ЄС, а не на наші ринки на шкоду місцевим підприємцям. Європейському союзу настав час усвідомити, що допомогти можуть тільки ті, хто займає сильну позицію і сам не потребує допомоги», – заявив голова чеської Аграрної палати Ян Долежал.

Чеські виробники вимагають посилення правил імпорту товарів з України, тобто повернення до режиму до лютого 2022 року. На їхню думку, чинний безмитний режим загрожує бізнесу європейських фермерів і виробників продуктів харчування, дозволяючи більшості українських товарів надходити на ринок ЄС без мит.

Нагадаємо, сільськогосподарська продукція, що поставляється в країни Євросоюзу з України, знову обкладатиметься митом. Країни-члени ЄС вирішили не продовжувати режим безмитного ввезення відповідної продукції. Термін дії угоди спливає 5 червня 2025 року.

Нагадаємо, Європарламент схвалив запровадження прогресивних тарифів на азотні добрива та агропродукцію з Білорусі та Росії, починаючи з 1 липня.