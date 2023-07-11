Через блокаду портів важка промисловість не може працювати на повну потужність – СЕО Метінвесту

Від початку повномасштабної війни Метінвест спрямував на допомогу державі та її громадянам 3,7 млрд грн

Через блокаду портів традиційні логістичні шляхи виявилися заблокованими, через що українські підприємства не можуть відновити виробництво на повну потужність. Про це заявив генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков.

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«Вибудувані раніше логістичні ланцюги не працювали, а без портів у нових бракує потужності, щоб задовольнити потреби економіки України. Через блокаду з чорноморських портів довелося піти багатьом вантажам, і їх переспрямували на залізницю, на європейські прикордонні переходи. А вони були не готові до того, щоб з цими обсягами впоратися. І тому важка промисловість не може працювати на повну потужність. Зараз металургійні підприємства Метінвесту завантажені на 60-70%, а гірничо-збагачувальні комбінати взагалі на 35-40% від довоєнних показників», – пояснив Риженков.

Водночас він наголосив, що попри значні логістичні складнощі компанія намагається виконувати свої зобов’язання перед іноземними партнерами, та перед бюджетом і народом України.

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«Навіть за сьогоднішніх умов ми генеруємо позитивний грошовий потік, і тому в змозі працювати з кредиторами та інвесторами, і навіть робити певні інвестиції. Поки що ми прогнозуємо таку ж ситуацію і в найближчому майбутньому. Тому компанія буде обслуговувати свої борги, буде повністю виконувати зобов’язання перед інвесторами», – запевнив Риженков.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Метінвест спрямував на допомогу державі та її громадянам 3,7 млрд грн, з яких більш як 2 млрд грн – на потреби армії в межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова «Сталевий Фронт». За перший квартал 2023 року Метінвест, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, перерахував понад 2,5 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні. У 2022 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 20,5 млрд грн податків та зборів.

Раніше в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати ICC Ukraine заявили, що розблокування морських портів та розширення номенклатури експорту забезпечить Україні надходження щонайменше $20 млрд на рік та значний приріст ВВП. Крім того, це допоможе українським галузям відновити та наростити виробництво, а також значно знизить тиск на курс гривні і інфляцію.