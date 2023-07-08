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Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Як нам рятувати економіку після війни

glavcom.ua
Війна ще не заврешилась, а збитки для України вже колосальні
фото з відкритих джерел

Про економічну свободу

Мені спало на думку таке.

Економічна свобода є досить комплексним поняттям і включає в себе захист прав власності, доступність правосуддя, відсутність корупції, низьке й прозоре податкове навантаження, низькі урядові витрати, стабільність валюти, свободу ведення бізнесу, торгівлі, інвестицій, ринку праці, фінансового ринку тощо.

По всіх цих показниках ми будемо конкурувати за інвестиції з десятками інших країн. Наш довоєнний показник (130 місце за світовим рейтингом) не залишає нам шансів.

Так от що я подумав.

Наша можливість покращувати частину з цих показників в післявоєнних умовах є дуже є обмеженою.

Отже, для компенсації доведеться встановити по інших показниках «регулятор свободи на максимум».

Інакше просто без шансів.

Досить очевидно, в яких показниках ми будемо обмежені.

Але ніхто й ніщо не обмежує нас в показниках прозорості, підзвітності, рівності правил гри, передбачуваності урядової політики, мінімізації обмежень – це точно в наших руках. Ці показники ми маємо «викрутити на максимум».

Ніякий ЄС чи МВФ тут не стане на заваді – навпаки, вони всі щиро вітатимуть наш прогрес у цих сферах.

Інакше просто шансів нема.

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Джерело
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Теги: інвестиції економіка Україна

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Валерій Пекар

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