Після рішення НКРЕКП на ринку електроенергії погіршиться фінансова криза для зеленої енергетики – інвестор

Інвестор вважає, що правильно для відновлення енергетики країни було б взагалі скасувати прайс-кепи

Після рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг щодо скасування нижніх цінових обмежень та при частковому підвищенні верхніх цінових обмежень на ринку електроенергії України з липня поточного року фінансова криза в галузі зеленої енергетики буде поглиблюватися.

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Про це заявив Ігор Тинний, співзасновник Асоціації відновлюваної енергетики України.

«Оплати зеленій енергетиці будуть погіршені, а не покращені… Відповідно, якщо нижній прайс-кеп понижено більше, ніж підвищено верхній прайс-кеп, то це погіршує становище Гарпоку і рівень розрахунків за «зелену» електроенергію. Бо в профіцитні години електроенергія буде купуватись дешево, а в дефіцитні дорожче, але не достатньо (для Гарпоку – ред.)», – сказав Тинний.

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На його думку, рішення про прайс-кепи замість встановлення вільного ринку електроенергії демонструє використання владою та НКРЕКП малоефективних для галузі енергетики напівмір.

Тинний вважає, що правильно для відновлення енергетики країни було б взагалі скасувати прайс-кепи.

«Рішення ґрунтується на тому, як задовольнити крупних споживачів і виробників. В принципі Регулятор мав би користуватися іншою логікою. Не важливо чи задоволений той чи інший споживач і виробник в якийсь момент часу. Важливо щоб вся система працювала на постійній основі гарантовано стабільно», – підкреслив інвестор.

Як повідомлялося, недоплата держпідприємства «Гарантований покупець» виробникам «зеленої» електроенергії в Україні у червні досягла майже 60%, оскільки рівень розрахунків складає лише 42,3%, що є найнижчим показником з лютого поточного року.

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Нацбанк наголошує, що через недоотримання доходів, пошкодження та втрату потужностей низка компаній «зеленої» енергетики не здатна обслуговувати свої борги.